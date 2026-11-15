В Мали погибли 300 россиян: они могли быть наемниками ЧВК "Вагнер" и "Африканского корпуса"

В африканской стране Мали за период с 2024 по текущий год было убито как минимум 300 россиян-наемников. Речь идет о российских военных структурах ЧВК "Вагнер" и "Африканский корпус". Российские наемники находятся в стране с 2021 года.

Указанное количество убитых фигурирует в базе данных Росстата, которую удалось получить хакерам. Об этом сообщил представитель Немецкого института международных отношений и безопасности, аналитик Янис Клуге.

Сообщение Клуге. Источник: скриншот

Как отмечает эксперт, в базе данных есть два значительных пика числа смертей россиян, которые совпадают с атаками повстанцев Мали на военных в июле 2024 и апреле 2026 года.

Янис Клуге предполагает, что речь идет о потерях российских наемников в Африке из числа ЧВК "Вагнер" и "Африканский корпус".

О чем речь

Данные Росстата. Источник: скриншот

В июле 2024 года повстанцы-туареги на севере Мали взяли на себя ответственность за убийство и ранение десятков наемников ЧВК "Вагнер" вблизи алжирской границы. Официально власти Мали признали потерю лишь двух солдат, а повстанцы заявили, что уничтожили не менее 20 иностранных наемников. Это произошло в приграничном городе Тинзауатен, где повстанческая группировка захватила военную колонну, а также сбила вертолет.

А уже в апреле 26 года повстанцы Мали взяли на себя ответственность за несколько скоординированных нападений на военных по всей территории страны. Официально армия Мали заявила, что уничтожила "несколько сотен" нападавших и отразила все атаки, и лишь 16 военнослужащих получили ранения. В свою очередь, повстанцы заявили об уничтожении "более двух сотен" иностранных боевиков-наемников.

Что показательно – большинство наемников было ликвидировано на золотом месторождении в Бамако.

Россияне в Мали

В мае 2021 года в Мали произошел очередной государственный переворот. Новая "власть" этой африканской страны практически сразу после переворота обратилась к России с просьбой о военной помощи.

С тех пор в этой стране начала свою деятельность ЧВК "Вагнер". А после организованной главой Кремля ликвидации главаря наемников Пригожина к этой ЧВК присоединился и так называемый "Африканский корпус".

Наемник ЧВК "Вагнер", который воевал в Мали, а затем отправился на войну против Украины, рассказал об издевательствах россиян над местными жителями. Пленных использовали для тренировок по тактической медицине и отработки ударов холодным оружием, после чего оставляли умирать от полученных травм…