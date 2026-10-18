В Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбили

Утром 18 октября в Литве обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Литовские радары зафиксировали объект около шести часов утра. Предполагается, что он мог залететь со стороны Польши.

Как сообщает литовская общественная телерадиокомпания LRT, после обнаружения объекта с авиабазы в Шяуляй были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Однако из-за погодных условий военные не смогли сбить дрон.

Литва уже связалась с польской стороной для дальнейшего расследования. В Польше не подтвердили нарушение воздушной границы, однако направили поисковую группу в район Люблина на юге страны, чтобы найти вероятное место падения объекта.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что военные могут пересмотреть порядок действий в подобных ситуациях. В то же время он подчеркнул, что главной задачей было обнаружить неизвестный объект.

Кроме того, правоохранительные органы проверяют сообщения о возможном повреждении автомобиля в результате падения дрона.

После инцидента президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российская агрессия против Украины создает угрозы для восточного фланга НАТО и ЕС.

"Сегодня утром истребители НАТО, базирующиеся на военной базе в Шяуляй, вновь поднялись в воздух после того, как неопознанный объект вторгся в воздушное пространство Литвы. Объект, который, скорее всего, был беспилотником, взорвался над северной частью страны, представляя угрозу для мирного населения", – заявил Науседа.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября в Литве объявили воздушную тревогу из-за обнаружения неизвестного дрона. Тогда истребители НАТО сбили беспилотник, который, по предварительным данным, залетел с территории Беларуси.

Также OBOZ.UA писал, что Литва развертывает пилотную систему обнаружения дронов SkyFortress, разработанную в Украине. С помощью искусственного интеллекта она обнаруживает и отслеживает низколетящие беспилотники и крылатые ракеты по звуковым или радиосигналам. В ходе испытаний в Литве проверят, насколько эффективно система обнаруживает и идентифицирует такие объекты, сообщает LRT со ссылкой на Министерство обороны страны.