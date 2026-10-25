В Латвии обнаружили обломки дрона неизвестного происхождения: местные жители слышали звук взрыва

На северо-востоке Латвии случайно нашли обломки иностранного БпЛА. Эти фрагменты обнаружили 24 октября на территории Лиепнинской волости Алуксненского муниципалитета.

Вероятно, указанный дрон упал в Латвии еще шесть дней назад. Именно тогда, 18 октября, местные жители слышали взрыв, но установить источник этого звука не удалось. Об этом сообщила в X (Twitter) пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.

Военные вместе с полицейскими после сообщений о громком звуке организовали поиски возможного места падения БпЛА. Через два дня операцию приостановили, поскольку результатов не было.

"Первоначальной информации было недостаточно для подтверждения фактических обстоятельств инцидента", – пояснили в вооруженных силах.

Представители армии подчеркнули: ни один гражданский не пострадал, гражданская инфраструктура не была повреждена, и никакой дальнейшей угрозы для населения на данный момент не выявлено.

Бойцы роты по обезвреживанию взрывоопасных предметов 54-го батальона боевой поддержки 2-й Видземской бригады Земессардзе завершили изъятие обломков дрона с места происшествия. За сообщением полиции, речь идет о труднодоступной лесной местности.

"Начата служебная проверка для оценки хода инцидента и связанных с ним обстоятельств", – добавила пресс-служба.

Лиепненская волость (Liepnas... Источник: Скриншот Google Maps Развернуть

Автоматический перевод поста. Источник: Скриншот X (Twitter) @Latvijas_armija

Что предшествовало

На территории соседней с Латвией Литвы 18 октября упал украинский беспилотник. Его сбили с курса российские средства радиоэлектронной борьбы.

Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел Украины, попросил у дружественной страны прощения "за любые неудобства, риски и обеспокоенность".

"Вероятно, инцидент стал следствием применения Россией средств РЭБ, что привело к отклонению беспилотников от курса во время операции против законных военных целей на территории РФ", – объяснил представитель МИД.

Как ранее писал OBOZ.UA, на парламентских выборах в Латвии уверенную победу получил "Объединенный список" действующего проукраинского премьер-министра Андриса Кулбергса. Политическая сила получит 41 место из 100 в Сейме. Этот результат стал абсолютным рекордом для одной партии с момента восстановления независимости страны в 1991 году.