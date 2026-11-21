В Латвии готовят малые антидроновые ракеты к тестированию в Украине

Латвийская оборонная компания Rannon разрабатывает компактные неуправляемые ракеты класса "воздух – воздух" для перехвата беспилотников. Сейчас разработчики дорабатывают систему, чтобы отправить ее на боевые испытания в Украину.

Пусковые установки для новых ракет можно интегрировать на беспилотники любого типа. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на представительницу компании на полях Defence Innovation Forum 2026 в Гааге.

Универсальность и борьба с роями БПЛА

По словам представительницы Rannon, при установке на реактивный БПЛА самолетного типа система способна перехватывать даже скоростные модификации дронов типа "Шахед". Количество боеприпасов на борту зависит исключительно от грузоподъемности носителя.

Типовая комплектация от 4 до 12 ракет позволяет одному дрону-перехватчику атаковать сразу несколько целей и эффективно бороться с роями БПЛА. Компания уже провела успешные испытания с одновременным использованием двух пусковых установок. Помимо воздушного перехвата, ракеты можно применять по схемам "земля – воздух" и "воздух – земля".

Пусковы. Источник: Милитарный

Характеристики и принцип наведения

Благодаря высокой скорости ракета преодолевает эффективную дистанцию стрельбы примерно за одну секунду, поэтому ей не требуется сложная система маневрирования в полете.

Заявленные ТТХ ракеты:

Калибр и длина: 40 мм и 400 мм;

Общая масса: 1,2 кг;

Боевая часть: 0,5 кг, осколочно-фугасная;

Скорость полета: 250 м/с;

Эффективная дальность: около 300 метров.

Боеприпас оснащен неконтактным взрывателем и системой самоликвидации. За точность поражения отвечают баллистический вычислитель и алгоритмы искусственного интеллекта, распознающие цель. Также комплекс интегрируется с системами боевого управления ПВО.

Ракетные ускорители для дронов

Параллельно Rannon создает твердотопливные стартовые ускорители (RATO) для беспилотников самолетного типа и дронов-перехватчиков. Система адаптируется под вес конкретного аппарата и позволяет запускать БПЛА без дорогостоящих катапульт или специальной инфраструктуры. Это экономит заряд батарей или топливо при взлете, увеличивая дальность полета и максимальную полезную нагрузку.

Обе разработки находятся на стадии прототипов, серийное производство пока не запущено. Первые тесты стартовых ускорителей запланированы на январь, а завершить доработку антидроновых ракет компания рассчитывает к середине следующего года. По словам разработчиков, в Украину систему отправят только после полной отладки на полигонах.

В Латвии готовят малые антид... Источник: Милитарный Развернуть

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