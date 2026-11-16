В Китае испытали крупнейший в мире грузовой беспилотник W5000: что о нем известно

Китайская компания Air White Whale провела первый испытательный полет грузового беспилотника W5000, который разработчики называют крупнейшим в мире самолетом такого типа по максимальной грузоподъемности. Аппарат способен перевозить до 5 тонн груза на расстояние до 2600 км.

Во время первого полета он находился в воздухе 30 минут и выполнил все запланированные маневры. Об этом сообщила администрация города Чанчжоу через государственное агентство Xinhua.

Как прошли испытания W5000

Первый испытательный полет беспилотника состоялся 14 ноября на аэродроме Отог-Цяньци в автономном районе Внутренняя Монголия.

Самолет разогнался примерно на 600 метров взлетно-посадочной полосы, после чего оторвался от земли и набрал высоту 1000 метров над аэродромом.

В Китае испытали крупнейший... Источник: js.news.cn Развернуть

В течение 30-минутного полета W5000 выполнил набор высоты, горизонтальный полет, четыре разворота, снижение и посадку. При наборе высоты приборная скорость составляла около 220 км/ч, а вертикальная – 5 м/с.

Основной целью испытания была проверка устойчивости управления самолетом, работы силовой установки, авионики, систем автоматического управления и наземного контроля. Все запланированные этапы завершились успешно.

Какие характеристики у грузового беспилотника

W5000 разработали для региональных грузовых перевозок. Его максимальная взлетная масса составляет 10,8 тонны, а полезная нагрузка может достигать 5 тонн. Заявленная производителем дальность полета – до 2600 км.

Длина самолета составляет 22,89 метра, а размах крыла – 22,7 метра. Объем грузового отсека превышает 65 кубических метров. Это позволяет перевозить стандартные авиационные грузовые контейнеры и палеты.

Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями китайского производства. В конструкции фюзеляжа широко используют композитные материалы на основе углеродного волокна, что позволяет уменьшить массу самолета.

В Китае испытали крупнейший... Источник: js.news.cn Развернуть

Как будут управлять W5000 и сколько будут стоить перевозки

Самолет использует автономную систему управления полетом, за работой которой следят операторы из наземного пункта. Его планируют эксплуатировать на гражданских аэродромах и в аэропортах общей авиации.

Основатель и генеральный директор Air White Whale Ху Чжэньдун заявил, что отсутствие пилотов и связанного с ними оборудования позволит существенно снизить расходы на перевозки.

По его словам, стоимость транспортировки одной тонны груза на километр может быть более чем на 60% ниже, чем у традиционных пилотируемых грузовых самолетов аналогичного класса.

Когда W5000 планируют запустить в коммерческую эксплуатацию

Первый полноразмерный образец беспилотника получил название Longcheng-1. Его сборку завершили в октябре 2024 года на предприятии в Чанчжоу.

До первого полета самолет прошел серию наземных испытаний конструкции, систем управления и бортового оборудования.

Сейчас компания сообщает о 835 предварительных заказах на W5000. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на конец 2027 года – после завершения необходимых испытаний и сертификации.

В Китае испытали крупнейший... Источник: js.news.cn Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, американская компания Kratos назвала ориентировочную стоимость беспилотного истребителя XQ-58A Valkyrie. В зависимости от конфигурации его цена составит от 6 до 8 млн долларов, что делает аппарат относительно недорогим в своем классе.