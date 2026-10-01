В Китае ввели ограничения на выезд за границу для специалистов в области ИИ и их семей: что происходит

Китай расширил ограничения на выезд за границу для ведущих специалистов в области искусственного интеллекта из частных компаний. Новые правила также могут распространяться на членов их семей, в частности супругов и детей.

Соответствующие меры направлены на предотвращение оттока критически важных технологий, знаний и информации за пределы страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Кого касаются новые ограничения

По словам источников, китайские правительственные ведомства недавно начали информировать отдельных лиц о расширенных ограничениях. Речь идет, в частности, об известных основателях стартапов и руководителях стратегически важных компаний в сфере искусственного интеллекта.

Прямые родственники некоторых руководителей компаний, занимающихся ИИ и разработкой микросхем, теперь должны получать разрешение Пекина перед выездом за границу даже на короткие поездки. Работа этих специалистов, по данным источников, считается важной для государственной безопасности.

В то же время пока неясно, должны ли все семьи таких специалистов соблюдать новые правила.

Китай опасается утечки технологий

Новые меры расширяют уже существующие ограничения на свободу передвижения влиятельных китайских специалистов в технологической сфере. В эту категорию входят предприниматели, исследователи и руководители компаний.

Это не означает полного запрета на зарубежные поездки, однако новые требования могут дополнительно сдерживать технологический сектор Китая.

Как сообщал Bloomberg в мае, с начала года Китай уже ограничивает зарубежные поездки ведущих специалистов по ИИ из частных компаний, в частности Alibaba Group Holding Ltd. и DeepSeek. Таким образом Пекин стремится защитить свои технологии на фоне развития ИИ и производства микросхем.

По словам источников, Пекин планирует постепенно расширять список лиц, на которых будут распространяться ограничения. Два собеседника сообщили, что правительственные ведомства уже проинформировали нескольких человек о необходимости согласовывать зарубежные поездки членов их семей.

Ограничения действуют и в отношении других стратегически важных специалистов

На протяжении многих лет Пекин ограничивал зарубежные поездки ключевых сотрудников — от известных университетских исследователей до ученых-ядерщиков и руководителей государственных компаний. Эти ограничения также касались их семей.

Теперь правительство целенаправленно распространяет такую практику на частный сектор. Высококвалифицированные инженеры в сфере искусственного интеллекта и технологий рассматриваются как стратегические активы для китайской экономики.

Большинство китайских высококлассных специалистов по ИИ сформировалось уже после появления ChatGPT. Они преимущественно работают в технологических гигантах страны или частных стартапах.

Кроме того, Китай вводит правила, вступившие в силу 15 сентября, для обеспечения соблюдения запретов на выезд по делам, связанным, в частности, с уголовными расследованиями и потенциальными нарушениями промышленной и технологической безопасности.

История с Manus усилила опасения Пекина

Опасения китайских чиновников относительно возможного оттока технологий и специалистов усилились после приобретения компанией Meta Platforms Inc. стартапа Manus за 2 миллиарда долларов.

В результате китайское правительство приказало американской компании расторгнуть сделку. После этого Пекин также принял меры по ограничению американских инвестиций в компании, работающие в чувствительных технологических сферах.

В то же время, по данным Bloomberg, новые ограничения на перемещение специалистов в области ИИ не обязательно напрямую связаны с историей Manus. Однако предотвращение утечки технологий остается одной из ключевых задач китайской политики.

Такая политика может поставить инженеров с глобальными карьерными амбициями перед выбором между работой в Китае и возможностью уехать за границу на ранних этапах профессионального развития.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай выбрал подход к развитию искусственного интеллекта, отличный от подхода США. Пекин стремится широко внедрять ИИ в экономику и общество, сохраняя государственный контроль над технологией, тогда как Вашингтон делает основную ставку на создание всё более мощных моделей.