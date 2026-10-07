В Квебеке на выборах победила партия, выступающая за отделение провинции от Канады: обещают провести референдум

Квебекская партия, выступающая за суверенитет и отделение преимущественно франкоязычного Квебека от Канады, одержала победу на провинциальных парламентских выборах. Ее лидер Пол Сент-Пьер Пламондон уже пообещал провести референдум о независимости провинции в 2029 или 2030 году.

О результатах голосования сообщает телерадиокомпания CBC со ссылкой на официальные данные подсчёта голосов. По итогам выборов Квебекская партия получила 59 мандатов из 127, тогда как Либеральная партия завоевала 40 мест.

Квебекская партия получила 59 мандатов. Источник: cbc.ca

Несмотря на победу, Квебекская партия не получила самостоятельного большинства в парламенте. Для формирования большинства ей придется договариваться с другими политическими силами.

Третье место заняла Консервативная партия, получившая 19 мандатов. Левая партия "Квебекская солидарность" получила девять мест.

Особенность местной избирательной системы позволила победителям получить 59 мандатов, набрав всего 28 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Премьер-министр проиграла

Действующий премьер-министр Квебека Кристин Фрешет также проиграла выборы в своем округе. Ее партия, возглавлявшая правительство провинции на протяжении последних восьми лет, по итогам голосования не получила ни одного мандата.

Лидер Квебекской партии Пол Сент-Пьер Пламондон заявил, что планирует организовать референдум об отделении Квебека от Канады в 2029 или 2030 году. В то же время он отметил, что не будет выносить этот вопрос на обсуждение, пока Дональд Трамп занимает пост президента США.

Помимо идеи суверенитета Квебека, партия выступает за ограничение иммиграции и усиление роли французского языка.

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