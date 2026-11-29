В Калифорнии произошло самое мощное за десятилетие землетрясение: что известно о последствиях. Видео

В субботу в округе Лос-Анджелес в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Обошлось без пострадавших, однако в международном аэропорту разбились стекла, а в одном из супермаркетов – сотни бутылок алкоголя.

Об этом сообщает BBC. Сильнее всего толчки ощущались в городе Манхэттен-Бич неподалеку от Лос-Анджелеса. После первого подземного удара произошло более 40 афтершоков.

Во время землетрясения срабатывали автомобильные сигнализации, а пассажирский самолет авиакомпании Delta, заходивший на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса, получил команду прервать посадку и уйти на второй круг. Как пояснила мэр города Карен Басс, это было необходимо, чтобы проверить взлетно-посадочную полосу на наличие трещин и убедиться в ее безопасности.

Ущерб понес и супермаркет Boccato's Groceries. По оценкам его представителей, убытки составляют около 45 тысяч долларов. Сотни бутылок вина и других алкогольных напитков разбились сначала во время землетрясения, а затем – во время одного из афтершоков.

Представитель магазина Джей Геррон рассказал BBC, что повторные толчки застали заведение уже с посетителями. Некоторым покупателям пришлось уворачиваться от бутылок, падавших с полок. Убирать последствия стихии работникам пришлось весь день.

Над местным нефтеперерабатывающим заводом после подземных толчков поднялись клубы дыма. Власти объяснили, что это произошло из-за срабатывания систем безопасности.

Более 100 сотрудников пожарной службы Лос-Анджелеса проверили состояние критической инфраструктуры. По результатам осмотра повреждений инфраструктуры и пострадавших не обнаружили.

Предыдущий землетрясение такой силы в Лос-Анджелесе произошло в 1994 году. Его магнитуда составляла 6,7. Тогда погибли 57 человек, а дороги и здания были разрушены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались и в Украине – в частности, в Одесской, Киевской, Полтавской и других областях. По данным Главного центра специального контроля, в некоторых населенных пунктах их интенсивность составила 4–5 баллов по шкале МСК-64.