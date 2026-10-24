Во Франции продолжаются масштабные протесты: мобилизовано 70 тысяч полицейских

Коалиция, объединившая движение "Желтые жилеты", крупнейшие профсоюзы, студенческие организации и правозащитников, вновь вывела людей на улицы по всей Франции. Протестующие якобы требуют улучшения условий обучения, повышения покупательной способности и защиты общественных свобод.

Как и предыдущие разы акции протеста сопровождаются массовыми беспорядками, уничтожением имущества, мародерством и столкновением с правоохранителями. Об этом сообщает France 24.

Эпицентр хаоса в Орлеане

Из-за опасений повторения мародерства и вандализма, аналогичных беспорядкам прошлого уикенда, власти страны перебросили на обеспечение порядка 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Центром протестов 24 октября стал город Орлеан, где в это время проходил съезд ультраправой партии "Национальное собрание". По данным местной префектуры, уже к полудню против съезда собралось около 11 тыс. человек.

К маршу активно присоединились лидеры левых партий, студенты, профсоюзы, а также крупные неправительственные организации, включая Amnesty International.

Причины недовольства

Волна "студенческих протестов" вспыхнула более месяца назад. Первоначальными причинами стали плохие условия обучения в средних школах, острый дефицит учителей, перегруженный темп учебного дня и растущее неравенство между частным и государственным образованием.

С тех пор локальные недовольства переросли в полномасштабную общенациональную мобилизацию. Организаторы акций выступили с резкой критикой действий властей, осудив "авторитарный уклон" президента Эммануэля Макрона и призвав граждан встать на защиту базовых прав и свобод.

Полиция вышла на борьбу против митингов. Источник: Национальная полиция Франции

Полиция мобилизовала тысячи людей. Источник: Национальная полиция Франции

Дополнительное напряжение вызвали действия парижской полиции. Члены преимущественно сельского движения "Желтые жилеты" возмутились и отказались подчиниться предписанию изменить ранее утвержденный маршрут профсоюзного марша и переместить его из центра на окраину столицы.

Анонс новых акций на 31 октября

Активисты движения "Желтые жилеты" и их союзники не намерены останавливаться и уже призвали к проведению очередного этапа протестов 31 октября.

Организаторы планируют новые митинги и сидячие забастовки у зданий парламента и городских администраций по всей стране. Координатор "Желтых жилетов" выдал, что они "будут протестовать за свободу протеста и за все свободы".

Во Франции продолжаются митинги. Источник: Национальная полиция Франции

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обещал запретить несогласованные протесты в ближайшие дни после погромов и мародерства, охвативших страну. В то же время для организованных демонстраций, в частности с участием профсоюзов, планируют предусмотреть альтернативные маршруты, чтобы защитить магазины и другие предприятия.

Как писал OBOZ.UA, во время массовых протестов во Франции 18 октября сожгли историческую мэрию города Лимож, построенную в конце XIX века. Огонь охватил крышу здания, а его 43-метровая колокольня обрушилась.