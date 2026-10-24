Во Франции продолжаются масштабные протесты: мобилизовано 70 тысяч полицейских
Во Франции продолжаются масштабные протесты.
Источник: Коллаж OBOZ.UA
Коалиция, объединившая движение "Желтые жилеты", крупнейшие профсоюзы, студенческие организации и правозащитников, вновь вывела людей на улицы по всей Франции. Протестующие якобы требуют улучшения условий обучения, повышения покупательной способности и защиты общественных свобод.
Как и предыдущие разы акции протеста сопровождаются массовыми беспорядками, уничтожением имущества, мародерством и столкновением с правоохранителями. Об этом сообщает France 24.
Эпицентр хаоса в Орлеане
Из-за опасений повторения мародерства и вандализма, аналогичных беспорядкам прошлого уикенда, власти страны перебросили на обеспечение порядка 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.
Центром протестов 24 октября стал город Орлеан, где в это время проходил съезд ультраправой партии "Национальное собрание". По данным местной префектуры, уже к полудню против съезда собралось около 11 тыс. человек.
К маршу активно присоединились лидеры левых партий, студенты, профсоюзы, а также крупные неправительственные организации, включая Amnesty International.
Причины недовольства
Волна "студенческих протестов" вспыхнула более месяца назад. Первоначальными причинами стали плохие условия обучения в средних школах, острый дефицит учителей, перегруженный темп учебного дня и растущее неравенство между частным и государственным образованием.
С тех пор локальные недовольства переросли в полномасштабную общенациональную мобилизацию. Организаторы акций выступили с резкой критикой действий властей, осудив "авторитарный уклон" президента Эммануэля Макрона и призвав граждан встать на защиту базовых прав и свобод.
Полиция вышла на борьбу против митингов.
Источник: Национальная полиция Франции
Полиция мобилизовала тысячи людей.
Источник: Национальная полиция Франции
Дополнительное напряжение вызвали действия парижской полиции. Члены преимущественно сельского движения "Желтые жилеты" возмутились и отказались подчиниться предписанию изменить ранее утвержденный маршрут профсоюзного марша и переместить его из центра на окраину столицы.
Анонс новых акций на 31 октября
Активисты движения "Желтые жилеты" и их союзники не намерены останавливаться и уже призвали к проведению очередного этапа протестов 31 октября.
Организаторы планируют новые митинги и сидячие забастовки у зданий парламента и городских администраций по всей стране. Координатор "Желтых жилетов" выдал, что они "будут протестовать за свободу протеста и за все свободы".
Во Франции продолжаются митинги.
Источник: Национальная полиция Франции
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обещал запретить несогласованные протесты в ближайшие дни после погромов и мародерства, охвативших страну. В то же время для организованных демонстраций, в частности с участием профсоюзов, планируют предусмотреть альтернативные маршруты, чтобы защитить магазины и другие предприятия.
Как писал OBOZ.UA, во время массовых протестов во Франции 18 октября сожгли историческую мэрию города Лимож, построенную в конце XIX века. Огонь охватил крышу здания, а его 43-метровая колокольня обрушилась.