Во Франции сожгли историческую мэрию Лиможа: 43-метровая колокольня, которой 143 года, обрушилась. Видео

В Лиможе во время массовых п...

Во французском городе Лимож во время массовых протестов против роста стоимости жизни подожгли историческое здание мэрии, в результате чего обрушилась его 43-метровая колокольня. Огонь охватил крышу сооружения, возведенного в конце XIX века, и в значительной степени уничтожил здание.

Об этом сообщает Euronews. Около 18:00 в субботу участники беспорядков ворвались в мэрию и подожгли её. Пожарные прибыли в большом количестве, чтобы потушить пламя, однако исторический памятник подвергся значительным разрушениям.

Как в Лиможе подожгли мэрию

Толпа выбила окна здания XIX века, проникла внутрь и подожгла первый этаж. Пламя быстро распространилось на крышу, а впоследствии обрушилась 43-метровая колокольня мэрии.

По данным местных властей, около 2000 человек собрались в восточной части города. Среди них, как отметили в префектуре, было более 500 человек, целенаправленно ищущих столкновений. Некоторые участники бросали предметы в правоохранителей.

Во Франции сожгли историческую мэрию Лиможа. Источник: Скриншот

Позже протестующие попытались заблокировать автомагистраль A20, а затем двинулись к центру города. В результате беспорядков четверо полицейских получили серьезные травмы, а четыре служебных автомобиля были уничтожены. Также в районе улицы Жана Жореса были ограблены несколько магазинов.

По информации префектуры, в регионезадержали 19 человек. Расследование обстоятельств беспорядков продолжается.

Строительство мэрии Лиможа началось в 1879 году, а торжественное открытие состоялось 14 июля 1883 года. Мэр Гийом Герен осудил поджог и подчеркнул, что никакие протесты не могут служить оправданием для уничтожения общественного имущества.

Во Франции сожгли историческую мэрию Лиможа. Источник: Скриншот

Массовые протесты охватили Францию

По данным Министерства внутренних дел Франции, в протестах по всей стране приняли участие около 550 тысяч человек, в том числе примерно 110 тысяч — в Париже. Демонстрации, связанные с ростом стоимости жизни, объединились с акциями студентов.

Во Франции сожгли историческую ратушу Лиможа. Источник: Скриншот

В столице во время беспорядков фиксировались случаи грабежей, а полиция применяла слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что насилию нет места в стране, и пообещал привлечь к ответственности тех, кто нападал на государственные учреждения и магазины.

Напомним, в начале октября во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В результате столкновений пострадали десятки людей, в том числе правоохранители, а с понедельника до вечера 2 октября задержали более 5000 человек.

Как писал OBOZ.UA, 8 октября в Париже во время студенческих протестов вспыхнули столкновения с полицией. Демонстранты бросали в правоохранителей камни, брусчатку и уличные ограждения, а силовики применяли слезоточивый газ и водометы.