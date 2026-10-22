Во Франции превентивно отключили государственные сайты: что произошло

В среду, 21 октября, во Франции были недоступны государственные сайты из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP, на котором работают многие веб-сайты по всему миру. Эта проблема также затронула другие страны Европы и США.

Об этом пишет Le Figaro. Во Франции из соображений безопасности были отключены сайты налоговой службы, Управления полиции, метеорологической службы и сайты почти всех префектур.

"По требованию Национального агентства по безопасности информационных систем (ANSSI) Министерство внутренних дел провело профилактическое техническое обслуживание всех своих веб-сайтов, которые были подвержены критической уязвимости в системе безопасности", – подтвердили в МВД Франции.

Разработчики PHP Foundation два месяца держали в тайне уязвимость, обнаруженную в языке программирования PHP, пока разрабатывалось ее исправление (патч). Вечером во вторник, 20 октября, они объявили, что обнаружили "две критические уязвимости" и призвали пользователей "обновить систему, как только исправление станет доступно".

"Эта уязвимость позволяет запускать компьютерный код на компьютере или сервере без физического доступа к ним... злоумышленник может получить контроль, украсть данные, установить скрытое вредоносное программное обеспечение, а также получить доступ к учетным записям, связанным со взломанным сайтом", – объяснил Гийом Вассо-Улье, основатель YesWeHack.

По данным ANSSI, язык PHP используют более 600 тысяч серверов во французском сегменте интернета. Нанс М., эксперт по кибербезопасности, специализирующийся на новых технологиях искусственного интеллекта, сообщил, что около 70% веб-сайтов во Франции были уязвимы.

По его словам, предприятиям, муниципалитетам и другим государственным учреждениям срочно нужно установить патчи, поскольку инструкция по использованию этой уязвимости уже распространяется среди хакеров.

Добавим, что в Нидерландах превентивно отключили, в частности, сайт Национального центра кибербезопасности, а в Финляндии – публичные сетевые сервисы государственной администрации. Аналогичные меры были приняты в отношении ряда сервисов в Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обнаружили более 100 взломанных веб-сайтов, на которых пользователям Windows показывают фальшивую проверку "Я не робот" и предлагают через Win+R, CMD или PowerShell выполнить команду, устанавливающую вредоносное программное обеспечение. Настоящие CAPTCHA и проверки Cloudflare не требуют запускать системные команды, поэтому при появлении такого требования страницу нужно сразу закрыть.