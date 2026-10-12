Во Франции левые определились с кандидатом на президентских выборах: кто им стал

Во Франции определили кандидата от Социалистической партии и ее союзников на президентских выборах 2027 года. Им станет депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксманн, который одержал убедительную победу в первом туре праймериз, набрав 66,17% голосов.

Об этом сообщает Le Figaro. Официальные результаты внутрипартийного голосования в воскресенье, 11 октября, обнародовал председатель организационной комиссии праймериз Патрик Меннуччи.

Результаты праймериз

За кандидатуру Глюксманна проголосовали 79 613 участников, что обеспечило ему абсолютное большинство уже в первом туре. Таким образом, проводить повторное голосование не придется.

Ближайший конкурент победителя, лидер Социалистической партии Оливье Фор, заручился поддержкой 14,46% избирателей. Другие кандидаты получили следующие результаты:

Сеголен Руаяль – 7,62%;

Эммануэль Морель – 5,92%;

Жером Гедж – 5,83%.

Всего в праймериз приняли участие 120 587 человек.

После объявления результатов Глюксманн поблагодарил своих сторонников и заявил, что победа продемонстрировала способность левых политических сил объединяться вокруг общих ценностей.

"Сегодня мы вместе победили на этих праймериз. Этот результат свидетельствует о важном: левые, которые остаются верными своим ценностям, способны объединять, управлять страной и побеждать", — написал он в X.

С какими обещаниями Глюксманн идет на выборы

Вновь избранный кандидат заявил о намерении положить конец эпохе макронизма и не допустить прихода к власти ультраправых. По его словам, главной целью предстоящей кампании станет не только победа на выборах, но и реальные изменения в жизни французов.

В выступлении после праймериз Глюксманн подчеркнул, что будет позиционировать себя как кандидата социальной и налоговой справедливости, экологической революции и демократии.

Он также выразил уверенность в возможности победить ультраправые силы на президентских выборах.

"Марин Ле Пен не будет в Елисейском дворце в 2027 году", — заявил политик.

Как проходило голосование

Праймериз под названием "Выбор 2027" совместно организовали Социалистическая партия, политическое движение Глюксманна Place publique и "Республиканские и социалистические левые".

Голосование проходило в онлайн-формате. Участие в нем могли принять как члены указанных политических сил, так и их сторонники, которые предварительно зарегистрировались на общей платформе и внесли соответствующий взнос.

Напомним, во Франции фактически началась подготовка к президентским выборам, первый тур которых запланирован на 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон уже отбыл два президентских срока, поэтому не сможет вновь баллотироваться на эту должность.

Как писал OBOZ.UA, опрос общественного мнения показал, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен сохраняет существенное преимущество над потенциальными соперниками на президентских выборах 2027 года. В то же время одним из наиболее вероятных претендентов на выход во второй тур называли лидера леворадикальной партии "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона.