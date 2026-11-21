В Финском заливе дроны атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград

В Финском заливе атаковано г...

В России пожаловались на атаку дронов в Финском заливе. Беспилотники атаковали в нейтральных водах грузовое судно, следовавшее в Калининград.

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он добавил, что экипаж судна эвакуируют.

Что известно об атаке

По словам Дрозденко, в Финском заливе в нескольких километрах от российской границы дроны атаковали грузовое судно.

"В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях (около 5,6 км. – Ред.) от границы Российской Федерации, было совершено нападение с применением двух БПЛА на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград. Сейчас происходит эвакуация экипажа. Последствия уточняются", – говорится в сообщении в Telegram-канале российского чиновника.

По информации полиции Эстонии, атакованным судном является Sparta II, следовавшее из Санкт-Петербурга в Калининград. Согласно информации ресурса OpenSanctions, судно находится под санкциями США, подчиняется Министерству обороны РФ и использовалось для перевозки вооружения.

В Финском заливе дроны атако... Развернуть

В Telegram-канале Exilenova+ сообщение Дрозденко разместили с уточнением, что "неизвестными дронами была атакована грузовая судно ВС РФ московского режима, которое доставляло военный груз в Калининград".

Тем временем в Вооруженных силах Финляндии сообщили, что утром в субботу, 21 ноября, военные вводили временные ограничительные зоны в восточной части Финского залива для авиации (с 04:15) и судоходства (с 04:20).

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В 07:43 их отменили, а в 09:33 ввели снова.

"Речь идет о предупредительной мере, которая обеспечивает безопасность посторонних лиц и условия для деятельности органов власти в случае возможного противодействия дронам.

По данным сервиса Fintraffic, ограничения касались морской зоны у города Котка.

Город Котка

Вооруженные силы Финляндии в этом году несколько раз вводили временные зоны ограничений в Финском заливе. Обычно это было связано с деятельностью дронов на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов.

Зарево было видно даже из Эстонии.