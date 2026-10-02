В Финляндии пытались отправить правительство в отставку: что не понравилось оппозиции

В Финляндии правительство премьера Петтери Орпо, а также отдельно сам глава правительства и министр обороны страны Антти Хяккянен 2 октября сохранили "вотум доверия" в парламенте. Дело в том, что Социал-демократическая партия в парламенте Финляндии пыталась объявить правительству и указанным чиновникам вотум недоверия из-за якобы "тайного" возобновления сотрудничества страны с Израилем.

Однако при голосовании правительство получило поддержку 93 депутатов против 62. За доверие непосредственно Петтери Орпо и Антти Хяккянену проголосовали 114 законодателей (а 61 – "против"), отмечает национальный телевещатель страны.

В чем причина спора

Социал-демократическая партия, крупнейшая в парламенте оппозиционная партия Финляндии, инициировала голосование о выражении недоверия правительству из-за "политики в отношении Ближнего Востока". К социал-демократам присоединилась оппозиционная партия "Зеленых", которая предложила объявить вотум недоверия отдельно премьеру и министру обороны. Также к ним присоединился "Левый союз".

Премьеру и министру обороны вменяют в вину визит Хяккянена в Израиль и его встречу с израильским министром обороны Израилем Кацем.

Ранее Финляндия и Израиль "незаметно, без лишнего шума" возобновили сотрудничество между странами, отмечает финский вещатель. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве в области разработки и закупок оборонной продукции, который был подписан еще в 2013 году.

Что предшествовало

После возобновления Израилем боевых действий в секторе Газа в 2023 году на фоне попыток осуждения в ООН действий Израиля действие меморандума было приостановлено. Однако в конце августа страны возобновили действие документа.

По словам Хяккянена, его визит в Израиль был связан с заказом Финляндией израильской системы противовоздушной обороны "Праща Давида".

С момента вступления в должность в июне 2023 года правительство премьера Орпо "пережило несколько попыток объявить вотум недоверия в парламенте", отмечает телевещатель страны.

Напомним, что Финляндия завершила строительство 200-километрового заграждения на восточной границе с Россией. Проект стоимостью 356 млн евро предусматривает 4,5-метровый забор, систему технического наблюдения, сеть дорог и 25-метровую расчищенную полосу.