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В Черногории задержали известного российского пропагандиста по громкому обвинению: что известно

Ольга Ганюкова

Михаил Звинчук находится под...

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В Черногории задержали основателя российского Telegram-канала "Рыбар" Михаила Звинчука, известного пропагандиста. Операция прошла в городе Рисно на берегу Которского залива при участии Агентства национальной безопасности страны.

Вместе с 35-летним Звинчуком задержали его жену и еще троих человек. Их подозревают в проведении операций информационного воздействия, которые черногорские власти рассматривают как возможную гибридную деятельность, однако официальных обвинений пока не выдвинули, сообщают российские Telegram-каналы.

Почему задержали основателя "Рыбаря"

Михаила Звинчука, его жену и еще троих человек задержали утром в городе Рисно. По данным местных СМИ, спецслужбы следили за ними несколько дней.

Звинчук с командой приехал в Черногорию, чтобы снять фильм о переходе страны на визовый режим Европейского Союза. Информацию о приезде россиян спецслужбы получили заранее.

Власти предполагали, что фильм может представить евроинтеграцию как навязанный политический процесс и негативно осветить государственные интересы Черногории.

Задержание произошло по подозрению в проведении операций информационного воздействия, которые рассматриваются как возможная гибридная деятельность. В то же время Звинчуку, его супруге и еще трем задержанным пока не предъявили официальных обвинений. Информация о результатах операции должна появиться после заявления местной полиции.

Михаил Звинчук.

Источник: Росмедиа

Посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания руководителя Telegram-канала "Рыбарь", сообщила Мария Захарова.

Звинчук находится под санкциями США и ЕС

Основатель Telegram-канала "Рыбар" находится под санкциями Европейского Союза и США.

В 2024 году Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение лиц, причастных к Telegram-каналу "Рыбар". Это связано с обвинениями во вмешательстве в американскую политику.

Согласно анализу Института изучения войны США, проведенному в ноябре 2024 года, Звинчук якобы рассказывал о международной сети каналов, насчитывающей более 250 каналов связи на 28 языках. Также речь шла об открытии медиашкол в Сербии, Боснии и Герцеговине и Кыргызстане.

Михаил Звинчук.

Источник: Росмедиа

Михаил Звинчук.

Источник: Росмедиа

Как сообщал OBOZ.UA, в Латвии Рижский городской суд приговорил пророссийскую активистку из Резекне Полину Камлеву к шести годам лишения свободы за финансовую помощь российской армии. Женщина перечислила около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов, которое должно было быть передано российским военным.

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