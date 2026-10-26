В Чехии тысячи людей протестуют из-за реформы общественного ТВ: чего они требуют

В воскресенье, 25 октября, тысячи людей вышли на протест в Праге против реформы финансирования общественных СМИ Чехии. На Староместской площади они скандировали "Отставка" и "С нас хватит". Законопроект предусматривает сокращение финансирования Чешского телевидения и Чешского радио примерно на 15%.

Об этом сообщает Reuters. Накануне, в ночь на субботу, Палата депутатов парламента Чехии поддержала в первом чтении законопроект о переходе на финансирование общественных СМИ из государственного бюджета.

Противники реформы опасаются, что такая система сделает вещателей более уязвимыми к политическому давлению. В свою очередь, премьер-министр Андрей Бабиш заверяет, что изменения призваны обеспечить прозрачность, а не посягнуть на независимость СМИ.

Правительство Андрея Бабиша согласовало реформу еще в июне. Тогда в Праге уже прошла массовая акция протеста против этих изменений. Законопроект предусматривает отмену сборов с домохозяйств, которые сейчас обеспечивают финансирование Чешского телевидения и Чешского радио. Сократить средства, выделяемые вещателям, могут уже в следующем году.

В пятницу документ неожиданно внесли в повестку дня парламента. Спикер Палаты депутатов Томио Окамура, представляющий партию SPD, ограничил дебаты и назначил голосование на 4:36 утра субботы.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении парламентского комитета, после чего депутаты снова будут голосовать за него. По данным AFP, документ также должен одобрить Сенат – верхняя палата парламента. Оппозиция заявила о намерении оспорить закон в Конституционном суде.

Во время воскресной акции демонстранты требовали отставки представителей власти. Один из лидеров протеста Микулаш Минар раскритиковал действия премьер-министра Андрея Бабиша и спикера парламента Томио Окамуры.

"Господин Бабиш, господин Окамура, в этой стране никто не верит, что ваши намерения были чистыми. На этот раз вы действительно зашли слишком далеко", – сказал Минар.

Организаторы готовят новые акции. По данным AFP, следующая, еще более масштабная демонстрация запланирована на 15 ноября.

94-летний участник акции Милан Котал рассказал AFP, что за его жизнь чешское телевидение в Праге дважды оказывалось под контролем государства: сначала во время нацистской оккупации, а затем – при коммунистическом режиме, который продлился до 1989 года.

Чешское телевидение – самый популярный вещатель страны среди основных возрастных групп. Согласно опросу Reuters Institute for the Study of Journalism при Оксфордском университете за 2025 год, общественные СМИ входят в число источников новостей, которым в Чехии доверяют больше всего.

Оппозиция предупреждает, что реформа может привести к ситуации, подобной той, что сложилась в Венгрии во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана, когда значительно усилились провластные СМИ.

В пятницу Европейский вещательный союз и еще 15 организаций, в том числе "Репортеры без границ", призвали к более широкому обсуждению реформы. Они требуют исключить из законопроекта положения, которые могут поставить под угрозу финансовую стабильность общественных вещателей.

Президент Чехии Петр Павел также призвал к более тщательной экспертной оценке документа. В субботу он заявил, что Чехия – одна из немногих стран Центральной и Восточной Европы, где общественные и частные СМИ работают очень хорошо.

Оппозиция сохраняет контроль над Сенатом. Партия ANO во главе с Андреем Бабишем не получила ни одного места на выборах в верхнюю палату парламента, которые завершились 17 октября. При этом Палата депутатов вправе преодолеть вето Сената.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 23 октября в Праге несколько десятков протестующих попытались силой проникнуть в Палату депутатов парламента Чехии. Они выступали против планов правительственной коалиции отменить абонентскую плату за Чешское телевидение и Чешское радио. Полиция не позволила участникам акции проникнуть в здание, после чего ситуацию удалось стабилизировать.