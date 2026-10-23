В Британии впервые за 20 лет возобновили производство запчастей для крупнокалиберного вооружения: о каких орудиях идет речь

Великобритания возобновила производство компонентов для крупнокалиберного вооружения на предприятии Rheinmetall UK в городе Телфорд. Это первый такой запуск в стране за два десятилетия.

О запуске производства сообщили на официальном сайте британского правительства. Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что новый цех поможет обеспечивать британские Вооруженные силы необходимым вооружением и будет способствовать восстановлению промышленного производства в стране.

Производство в Телфорде

Новый оружейный цех создали на заводе Rheinmetall UK – британском подразделении немецкого оборонного концерна Rheinmetall. С начала подготовительных работ до запуска производства прошло всего восемь месяцев.

Предприятие обеспечивает 100 высококвалифицированных рабочих мест. Там будут изготавливать стволы и затворы для артиллерийских систем калибра 120 мм и 155 мм.

В частности, эти компоненты предназначены для артиллерийских систем RCH 155 и будущих артиллерийских платформ.

Оборонное сотрудничество

Возобновление производства стало частью оборонного сотрудничества Великобритании и Германии. Оно осуществляется в рамках соглашения, которое две страны подписали в октябре 2024 года.

По словам министра обороны Великобритании Веса Стритинга, запуск нового производства должен помочь стране лучше обеспечивать собственные Вооруженные силы вооружением. Также британское правительство рассчитывает на развитие национальной промышленности.

В 2024 году Великобритания объявила о планах инвестировать дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов в развитие производства боеприпасов и увеличение их запасов в течение следующих десяти лет.

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