В Бразилии Лулу да Силву переизбрали на четвертый президентский срок: результаты голосования

В Бразилии на выборах президента, второй тур которых состоялся 25 октября, побеждает действующий 80-летний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Для его оппонента Флавио Болсонару поражение стало неожиданностью, ведь в первом туре он набрал больше голосов, чем да Силва.

Напомним, что тогда кандидаты получили 45,16% (у Лулы да Силвы) и 47,03% (у Флавио Болсонару) поддержки. По итогам подсчета 99,81% бюллетеней во втором туре ситуация изменилась: Лула вышел вперед с 51,76%, а Флавио проиграл с 48,24%.

Почти окончательные результа... Источник: Скриншот resultados.tse.jus.br Развернуть

Для Лулы да Силвы это будет четвертый срок на посту президента Бразилии

Как сообщает BBC, эти результаты стали огромной неожиданностью для Болсонару и его команды.

С момента восстановления демократии в 1988 году ни один кандидат в президенты Бразилии не выигрывал второй тур после того, как уступил лидерство в первом туре голосования.

"Некоторые сторонники начали выходить из дома, в котором Болсонару следил за результатами. Часть из них выглядит заметно разозленной и разочарованной. Здесь готовились к вечеринке по случаю победы", – рассказала корреспондентка BBC с места событий.

Перед выборами 80-летнего да Силву уже списывали со счетов. В 2017 году его осудили за коррупцию и заключили под стражу более чем на 18 месяцев. Эти приговоры были аннулированы в 2021 году, что позволило Луле свободно баллотироваться на пост президента на выборах 2022 года, на которых он победил Жаира Болсонару.

Теперь он победил Флавио, сына Жаира Болсонару, показав, что по-прежнему является серьезной политической фигурой.

Напомним: да Силва возглавлял Бразилию два срока подряд с января 2003-го по декабрь 2010 года, а затем снова с января 2023 года.

Луис Инасиу Лула да Силва на... Источник: Facebook / Lula Развернуть

Лула да Силва пытается балансировать в вопросе российско-украинской войны

Президент Лула да Силва возлагал вину за войну и на Москву, и на Киев. Также он был соавтором бразильско-китайского "мирного плана", который не был реализован и фактически стал "пустым документом" для пиара КНР, напоминает издание DSnews.

В 2023 году Путин приглашал президента Бразилии на свой экономический форум в Санкт-Петербурге, но получил отказ.

В прошлом году по пути из Пекина Лула заехал в Москву, однако российский диктатор с ним не встретился – они поговорили по телефону.

Несколько недель спустя во Франции президент Бразилии заявил, что призывал Путина сесть за стол переговоров. "Если он хочет обсуждать мир, пусть ведет переговоры о мире", – говорил тогда Лула да Силва.

Луис Инасиу Лула да Силва в... Источник: Facebook / Lula Развернуть

Как писал OBOZ.UA, 25 октября избирательные участки в Бразилии должны были закрыться в 17:00 по местному времени, но Верховный суд страны разрешил голосовать еще два часа. Решение приняли на фоне обвинений в сокращении работы общественного транспорта в нескольких городах страны.