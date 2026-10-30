В Боснии и Герцеговине разбился итальянский военный вертолет: есть погибшие и раненые. Видео

29 октября вблизи населенного пункта Горице, в округе Брчко на севере Боснии и Герцеговины, разбился итальянский военный вертолет CH-47 Chinook, участвовавший в миротворческой миссии ЕС EUFOR Althea. Погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

О катастрофе сообщило Министерство обороны Италии. Среди погибших – двое военнослужащих итальянской армии и двое представителей Добровольческого военного корпуса Итальянского Красного Креста.

Обломки итальянского военного вертолета. Источник: Klix.ba

На борту вертолета находились 15 человек. Одиннадцать из них получили ранения и получают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Для поддержки пострадавших Минобороны Италии направило в Боснию собственную медицинскую команду.

Воздушное судно выполняло плановое учебное задание. По свидетельствам очевидцев, которые приводит местное издание Klix.ba, перед падением вертолет начал вращаться в воздухе.

Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. Обстоятельства катастрофы расследуют.

Командование EUFOR сообщило, что среди гражданского населения пострадавших нет. Также не были повреждены гражданская инфраструктура и транспортные средства.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в публикации на платформе X выразила соболезнования семьям погибших. Министр обороны страны Гвидо Крозетто заверил, что его ведомство будет оказывать поддержку пострадавшим и их близким.

EUFOR Althea – военная операция Европейского Союза, призванная поддерживать безопасность в Боснии и Герцеговине и обеспечивать выполнение военных положений Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец войне 1992–1995 годов. Миссия действует с 2004 года, когда ЕС перенял ответственность за ее проведение у НАТО. Сейчас в ее состав входят около 1200 военнослужащих.

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