В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

В Болгарии на Фракийском шоссе произошли две масштабные цепные дорожно-транспортные аварии, в которых погибли не менее 11 человек. Еще около 50 человек получили ранения, а всего в столкновениях участвовали 86 транспортных средств.

Аварии произошли возле развязки Зимница неподалеку от Ямбола в условиях густого тумана и мокрого дорожного покрытия. Об этом сообщает БТА со ссылкой на полицию и региональное управление дорожного хозяйства.

Где произошли две масштабные аварии

Два цепных столкновения произошли на разных участках Фракийского шоссе. Первая авария произошла на 289-м километре трассы на полосе движения в направлении Бургаса, вторая – на 294-м километре перед развязкой Зимница в направлении Софии.

Сначала точное количество автомобилей, попавших в аварии, оставалось неизвестным. По предварительной информации, в столкновениях участвовали несколько десятков транспортных средств. Позже стало известно, что всего их было 86.

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

Что стало причиной ДТП

Среди предварительных причин масштабных аварий называют густой туман, мокрое дорожное покрытие и превышение скорости.

На место происшествия направили сотрудников дорожной полиции, пожарной охраны и аварийно-спасательных служб. Движение по трассе перекрыли в обоих направлениях. Ограничения будут действовать до эвакуации всех автомобилей.

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

Директор регионального управления дорожного хозяйства инженер Галин Костов сообщил, что организовать движение на этом участке пока невозможно из-за большого количества поврежденных транспортных средств.

Пресс-секретарь Ямбольской полиции Татьяна Павлова подтвердила, что на месте работают экстренные службы. По ее словам, сначала информация о пострадавших была предварительной.

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии объявят день траура

Премьер-министр Болгарии Румен Радев прибыл на место аварий и сообщил журналистам, что Совет министров объявит 11 ноября днем траура.

Его планируют провести в память о погибших в двух масштабных столкновениях на Фракийском шоссе.

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

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