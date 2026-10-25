В Болгарии на выборах побеждает действующая президентка: данные экзитпола

Действующая президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 35,3% голосов. Это следует из экзит-пола Alpha Research.

На втором месте – бывший исполняющий обязанности премьер-министра страны Андрей Гюров с 32,4% голосов. Второй тур выборов назначен на 1 ноября 2026 года. Об этом сообщают болгарские СМИ.

Отмечается, что разрыв между двумя лидерами оказался меньше, чем ожидали социологические службы перед голосованием. Предварительные результаты свидетельствуют о напряженной борьбе, а окончательный итог будет зависеть от официального подсчета голосов.

Подробности

По избирательной системе Болгарии, чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать более 50% действительных голосов при условии, что явка превысит 50% зарегистрированных избирателей. Если ни один из кандидатов не выполнит эти требования, в воскресенье, 1 ноября, проведут второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.

Йотова, которая стала президентом в январе 2026 года после того, как Румен Радев оставил пост, чтобы заняться парламентской политикой, самостоятельно баллотируется на пост президента и заручилась заявленной поддержкой партии Радева "Прогрессивная Болгария", Болгарской социалистической партии и левого крыла АБВ.

Ее выдвинул инициативный комитет, а кандидатом в вице-президенты от нее стал глава государственного информационного агентства БТА Кирило Вулчев.

Андрей Гюров, который ранее в 2026 году занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра, также является кандидатом инициативного комитета и пользуется поддержкой прозападных политических групп "Мы продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", которые в парламенте выступают против правящей партии премьер-министра Радева. Его кандидатом на должность вице-президента является бывший исполняющий обязанности главного секретаря МВД Георгий Кандев.

Официальный период предвыборной кампании на очередных президентских выборах в Болгарии начался 25 сентября и продолжался до 23 октября; в этот период в газетных заголовках доминировали сообщения о нападениях на торговые суда в Черном море у побережья Болгарии и Румынии. Считается, что за этими нападениями стоит Россия, но Радев и Йотова отказались возлагать вину, утверждая, что доказательств нет.

Стоит отметить, что Болгария планирует до 30 октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию беспилотникам в Черном море. Решение приняли на фоне двух атак дронов на гражданские грузовые суда у болгарского побережья в течение одной недели, одна из которых привела к затоплению судна и исчезновению 11 членов экипажа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло, а судьба его экипажа остается неизвестной.