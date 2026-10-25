В Барселоне уличные протесты переросли в жестокие столкновения: полиция задержала 128 человек

Уже второй день подряд в Барселоне (Испания) продолжаются уличные протесты. По состоянию на воскресенье, 25 октября, известно, что митинги переросли в ожесточенные столкновения. Сейчас полиция уже задержала 128 человек.

Об этом пишет издание Еuronews. Журналисты добавляют, что всего на пике демонстрации в ней приняли участие около 600 человек. Некоторые протестующие бросали камни и другие тяжелые предметы в полицейских, тогда как несколько групп возводили баррикады, поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов. В субботу, 24 октября, ночью в центре Барселоны воцарился хаос: группы молодых людей столкнулись с полицией, а магазины были разграблены.

"По данным властей, беспорядки, начавшиеся поздно вечером возле площади Каталонии, привели к 128 арестам, примерно четверть арестованных – несовершеннолетние. Пятнадцать полицейских также получили ранения в течение ночи", – говорится в сообщении издания.

Сбор, который рекламировался в социальных сетях под лозунгом Instituts Indignats ("Возмущенные институты"), был призван привлечь французское молодежное движение Lycéens Indignés ("Возмущенные лицеисты") в столицу Каталонии.

Что предшествовало

Беспорядки начались около 18:00 24 октября, когда несколько групп молодых людей, многие из которых были одеты в черное и с капюшонами, начали громить уличную мебель. Затем вмешалась полиция по борьбе с массовыми беспорядками, что заставило демонстрантов разбежаться по прилегающим улицам, где столкновения продолжились.

Протестующие бросали камни и другие тяжелые предметы в офицеров, в то время как несколько групп возводили баррикады, поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов. Полиция ответила, применив штурмовые приемы, чтобы разогнать участников, пытавшихся восстановить контроль над территорией.

По данным СМИ, было разграблено около 14 магазинов. В результате столкновений также повреждены мотоциклы, велосипеды и автобусные остановки.

Из-за насилия многочисленные предприятия закрылись, а Городская гвардия (Guardia Urbana) ограничила доступ к площади Каталонии. Движение поездов, останавливавшихся на станции Пласа-де-Каталунья, также было временно прекращено.

Мэр Барселоны Хауме Кольбони осудил инциденты и объявил, что городской совет примет участие в судебном разбирательстве, чтобы добиться привлечения к ответственности за причиненный ущерб.

"Так это не оставят. Мы пойдем до конца", – предупредил Кольбони, добавив, что для родителей или законных опекунов несовершеннолетних, которых это касается, могут наступить последствия.

Президент правительства Каталонии Сальвадор Илья также осудил беспорядки и поддержал действия полиции.

"Протестовать – это демократическое право", – сказал он, подчеркнув при этом, что насилие не может быть оправдано как часть этого права.

Со своей стороны, министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон назвала инциденты "беспочвенным насилием и вандализмом" и настаивала на том, что виновные не защищали никакого законного дела.

Тем не менее оба чиновника дистанцировались от беспорядков и лагеря сторонников права на жилье, который уже несколько недель (с 8 октября) находится на площади Каталонии в Барселоне.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных парламентских выборах, назначив их на 29 ноября. Он решил распустить парламент после того, как правительство не смогло провести через Конгресс два декрета о жилье, а его коалиция потеряла необходимую поддержку.