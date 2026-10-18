Турцию накрыли разрушительные наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести, проводилась эвакуация. Фото

Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до шести после того, как спасатели обнаружили тела ещё двух человек в Стамбуле и Коджаэли. Поисковые работы продолжаются, в частности в районе Айязага.

Из-за разлива ручья были повреждены жилые дома, коммерческие помещения и автомобили. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Стихия обрушилась на регионы после сильных осадков, обрушившихся на Стамбул 14 октября. В настоящее время экстренные службы продолжают поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий непогоды.

В заливе Золотой Рог в Стамбуле водная полиция и полицейский вертолёт обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 30-летний гражданин Туркменистана Мурат Бабаджанов. После этого число жертв наводнения в городе возросло до пяти.

В Стамбуле и Коджаэли продол... Источник: TRT Haber. Развернуть

Еще одно тело обнаружили в турецкой провинции Коджаэли, в районе Гебзе. Мужчина был одним из двух человек, пропавших после того, как внедорожник упал в ручей и его унесло потоком воды. Личность погибшего пока не установлена, поиски второго человека продолжаются.

В то же время в стамбульском районе Айязага спасатели разыскивают Ахмета Дерина и Хашима Джиритогуллара. К операции привлечены подразделения AFAD, пожарная служба Стамбула, жандармерия и поисково-спасательные команды PAK.

Кроме того, в районе продолжаются работы по сносу опасных зданий, расположенных в русле ручья. Из-за наводнения там затопило дома, магазины и автомобили, а мощный поток воды привёл к значительным разрушениям.

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