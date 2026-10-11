В Турции автобус столкнулся с эвакуатором: 11 человек погибли, несколько десятков пострадали. Фото

В турецкой провинции Маниса туристический автобус столкнулся с эвакуатором на трассе Гебзе — Орхангази — Измир. В результате аварии погибли 11 человек, ещё 27 получили ранения.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал NTV

Как произошла авария в Манисе

ДТП произошло в районе Ахисара примерно в 11:11 утра недалеко от пункта взимания платы за проезд на трассе Гебзе – Орхангази – Измир.

По имеющимся данным, водитель туристического автобуса не проехал перекресток и пытался сдать назад. В этот момент в автобус сзади врезался эвакуатор.

Автобус следовал из Бурсы к горячим источникам в районе Памуккале провинции Денизли. После поступления сообщения об аварии на место направили машины скорой помощи, пожарные подразделения и полицию.

ДТП в Турции. Источник: ntv.com.tr

Сколько человек погибли и пострадали

По данным регионального представителя телеканала NTV Мериха Ака, в результате столкновения погибли 11 человек, ещё 27 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в различные больницы.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, а восемь — в хорошем состоянии.

Губернатор Манисы Вахдедтин Озкан уточнил, что среди пострадавших 16 человек доставили в больницы с желтым кодом опасности, девятерых — с зеленым и одного — с красным.

На месте аварии работали сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), полиции, жандармерии, пожарной службы и медики.

ДТП в Турции. Источник: ntv.com.tr

ДТП в Турции. Источник: ntv.com.tr

Обстоятельства ДТП расследуют три прокурора

Министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил, что Главная прокуратура Ахисара начала судебное расследование. По его словам, делом занимаются трое государственных прокуроров.

"Я молю Всемогущего Бога о милосердии к нашим гражданам, погибшим в результате этих событий; я выражаю свои соболезнования и сочувствие их семьям и близким, а также желаю скорейшего выздоровления нашим пострадавшим гражданам", — заявил Гюрлек.

Губернатор Манисы Вахдетин Озкан также прибыл на место аварии, где получил информацию от официальных лиц. Он подчеркнул важность соблюдения правил дорожного движения.

"Мы болезненно убеждаемся в том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения", – сказал Озкан.

Власти Турции следят за развитием событий

Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи заявил, что после аварии на место оперативно направили сотрудников AFAD, полиции, жандармерии, пожарной службы и бригады скорой помощи 112.

"Мы внимательно следим за развитием событий совместно со всеми соответствующими ведомствами", — отметил он.

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

ДТП в Турции. Источник: ntv.com.tr

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