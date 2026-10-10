Турция запретила социальные сети для детей в возрасте до 15 лет: как это будет работать

Правительство Турции официально ввело запрет на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет. Соответствующий закон был опубликован после того, как в апреле его принял турецкий парламент.

Документ предусматривает, что платформы должны принять необходимые технические и административные меры для выполнения новых требований. В частности, речь идет о проверке возраста пользователей с помощью специального цифрового токена, выданного государством.

Закон обязывает социальные сети внедрить механизмы, которые не позволят детям до 15 лет пользоваться их услугами. Для этого платформы должны будут организовать проверку возраста и выполнить другие технические требования.

Отдельные ограничения предусмотрены для подростков старше 15 лет. Социальным сетям запретят предлагать им услуги, которые могут вызывать привыкание.

Ограничения в Турции

Турция и ранее вводила жесткие ограничения в отношении социальных сетей. Власти страны неоднократно блокировали отдельные аккаунты СМИ и активистов, а иногда ограничивали доступ к целым платформам.

В 2024 году Анкара на неделю заблокировала Instagram, принадлежащий компании Meta. Тогда турецкие власти заявляли о цензуре публикаций пользователей, которые скорбели о гибели лидера ХАМАС Исмаила Гании.

На прошлой неделе в Турции также заблокировали новостной сайт и его аккаунты в социальных сетях. Причиной стало решение суда, признавшего опубликованные материалы "пропагандой ЛГБТ". Это вызвало возмущение правозащитных организаций и групп, отстаивающих свободу СМИ.

В отчете американской организации Freedom House за 2025 год интернет в Турции охарактеризовали как "несвободный".

Мировые ограничения

Турция присоединилась к странам, которые ужесточают возрастные ограничения на доступ к социальным сетям. Среди них Австралия и Индонезия, которые уже вводят или рассматривают более строгие правила для несовершеннолетних.

В сентябре Европейский Союз представил законодательное предложение об ограничении доступа детей к социальным сетям и платформам для обмена видео до достижения ими 15 лет. Этому предшествовали несколько месяцев активных призывов европейских лидеров усилить защиту детей в интернете.

Австрия, Дания, Франция, Греция и Испания также работают над национальными законами, которые ограничат доступ детей к социальным сетям. Великобритания, как ожидается, введет соответствующий запрет в следующем году.

Канада, в свою очередь, представила законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным платформам для детей в возрасте до 16 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине хотят ограничить доступ детей к соцсетям. В Верховной Раде уже готовят законопроект.