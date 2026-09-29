"Эта угроза реальна": НАТО готовится к российским атакам на море – The Telegraph

НАТО проводит масштабные учения "Strike Warrior", в ходе которых военные отрабатывают действия на случай возможного нападения со стороны России. В Северном море союзники тренируются действовать в условиях высокой интенсивности боевых действий, в частности отражать воздушные атаки и проводить десантные операции.

Об этом сообщает The Telegraph. Вместе с тем военные командиры предупреждают о росте российских киберугроз, диверсий и активности вблизи критически важной инфраструктуры.

Альянс усиливает подготовку к угрозам со стороны России

В масштабных учениях НАТО, организованных Великобританией, приняли участие около 1300 военнослужащих и представителей стран Альянса. В ходе маневров отрабатывались сценарии, приближенные к возможным боевым действиям.

В то же время военное руководство стран НАТО обеспокоено ростом российских гибридных угроз. Речь идет, в частности, об использовании беспилотников, кибератаках и диверсиях против критически важной инфраструктуры, которые могут создавать все более серьезные риски для безопасности Европы.

"Эта угроза реальна, и я очень ею обеспокоен", – объяснил командир корабля "Ван Амстел" капитан Сьорс тер Вин.

Командир корабля выразил обеспокоенность тем, что Россия может пытаться подтолкнуть НАТО к прямому конфликту, и поэтому следует избегать ситуации, которая могла бы привести к активации статьи 5 Альянса.

Такие риски стали одной из причин усиления военной подготовки НАТО к возможным боевым действиям высокой интенсивности. В частности, во время учений в Северном море союзники отрабатывают пополнение запасов в море и действия экипажей в условиях воздушной атаки.

За проведение этих маневров отвечает офицер Королевского флота лейтенант-командор Джонатан Миллер. Он подчеркивает необходимость поддерживать высокий уровень готовности подразделений и максимально приближать учения к условиям реального конфликта.

"Мы старались сделать эти учения как можно более сложными, а не рутинными. Они имитируют то, что мы ожидаем увидеть во время реальных операций", – подчеркнул Миллер.

Навчання НАТО Источник: Marine Nationale/Labedan

НАТО следит за активностью российских судов

Одной из ключевых задач SNMG1 (1-я постоянная военно-морская группа НАТО) является мониторинг подозрительных российских судов, в частности подводных лодок. Такая деятельность стала особенно актуальной на фоне увеличения количества российских подводных лодок, которые Кремль размещает в водах вблизи Великобритании.

Командир тер Вин также обратил внимание на скорость реагирования НАТО на потенциальные угрозы. По его оценке, авторитарные государства, в частности Россия, Китай и Иран, могут действовать быстрее, чем Альянс способен принимать решения и реагировать на опасные ситуации.

Навчання НАТО Источник: Groupe Image Mediterran/Labedan

Он отметил, что задержка с ответом дает России возможность использовать военную силу для продвижения собственных интересов. По его мнению, Москва регулярно пользуется такими преимуществами, рассчитывая на то, что НАТО не всегда может оперативно отреагировать.

"Сейчас они осуществляют кибератаки; в Эстонию влетают российские дроны со взрывчаткой; в аэропорту Лейпцига обнаружен дрон, который, как мы знаем, находился там с целью саботажа самолета. И мы это принимаем... мы потрясены этим, но мы не приняли очень решительных мер", – подчеркнул он.

Руководители НАТО, участвующие в учениях "Strike Warrior", заявили о готовности реагировать на возможные действия России. В то же время они подчеркнули, что Альянс, имеющий оборонительный характер, не стремится к прямому военному противостоянию.

"Наша миссия заключается в том, чтобы иметь полную картину ситуации на море. Мы отслеживаем военную деятельность, мы отслеживаем гражданскую деятельность, и каждый раз, когда что-то выглядит подозрительно, мы будем обращаться к нашим союзным странам, и они тогда будут возбуждать уголовное преследование… Мы как бы бьем в тревогу и делаем возможным то, что раньше было невозможно… мы готовы", – отметил контр-адмирал Николас Молитор.

Как писал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич предостерег Москву от нападения на страны НАТО, отметив, что России "лучше этого не делать". Он подчеркнул, что на фоне диверсий РФ в НАТО усиливают обмен разведданными.