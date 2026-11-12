Цена вопроса – $8 млн: что известно о новом американском БПЛА XQ-58A Valkyrie

Американская компания Kratos назвала ориентировочную стоимость беспилотного истребителя XQ-58A Valkyrie. В зависимости от конфигурации его цена составит от 6 до 8 млн долларов, что делает аппарат относительно недорогим в своем классе.

В то же время стоимость дрона выросла по сравнению с предыдущими оценками, но остается ниже запланированной цены некоторых других беспилотников для американской программы CCA. Об этом пишет издание TWZ.

Как менялась цена XQ-58A Valkyrie

Нынешняя оценка стоимости беспилотника составляет 6–8 млн долларов в зависимости от конфигурации. Это на 2 млн долларов больше, чем озвучивали в 2024 году, когда речь шла о цене в пределах 4–6 млн долларов.

Еще в 2019 году в Kratos надеялись снизить стоимость Valkyrie до 2 млн долларов при условии достижения серийного производства.

БПЛА XQ-58A Valkyrie. Источник: US DoD

Несмотря на подорожание, беспилотник остается относительно дешевым по сравнению с другими аппаратами этого класса. В частности, Военно-воздушные силы США планируют, что один БПЛА первой итерации Increment 1 по программе Collaborative Combat Aircraft (CCA) будет стоить около 20 млн долларов.

В компании Anduril утверждают, что их YFQ-44A Fury будет дешевле этой суммы, однако конкретную стоимость не называют.

Сколько могут стоить другие беспилотники

Еще один пример – MQ-28 Ghost Bat от Boeing, который производится малой серией для Австралии. В 2024 году его цену планировали на уровне 10% от стоимости пилотируемого истребителя. Тогда это соответствовало примерно 8 млн долларов, однако сейчас неизвестно, сколько аппарат стоит после появления итерации Block 3.

БПЛА XQ-58A Valkyrie. Источник: US DoD

В Defense Express отмечают, что если ориентироваться на стоимость F-35 для США, которая начинается от 92 млн долларов для партий, поставки которых запланированы на ближайшие годы, то 10% составят от 9,2 млн долларов. Если стоимость беспилотников удастся удержать на таком уровне, это будет довольно выгодным показателем.

Для сравнения, ударные MQ-9A Reaper могли стоить более 30 млн долларов. Поэтому озвученная Kratos цена Valkyrie выглядит конкурентной, хотя MQ-9A может нести больше вооружения, тогда как полезная нагрузка беспилотников типа "верный ведомый" не так велика.

Какие особенности у XQ-58A Valkyrie

Одной из особенностей Valkyrie является неприхотливость к инфраструктуре. Беспилотник может запускаться с помощью ракетного ускорителя или с тележки. Также существует вариант для использования взлетно-посадочной полосы, а еще разрабатывается модификация с вертикальным взлетом.

Для сравнения, YFQ-44A Fury от Anduril уже взлетает с взлетно-посадочной полосы. При этом он меньше Valkyrie: его длина составляет 6,1 метра, а максимальная взлетная масса – 2268 кг.

БПЛА XQ-58A Valkyrie. Источник: US DoD

Длина XQ-58A Valkyrie составляет 8,8 метра, а максимальная взлетная масса – от 2722 до 2948 кг.

Оба беспилотника уже осуществили первый запуск ракеты AIM-120.

БПЛА XQ-58A Valkyrie. Источник: US DoD

Как сообщал OBOZ.UA, российские ударные беспилотники продолжают совершенствовать, а в их обломках украинские специалисты регулярно находят новые компоненты. В частности, в "Шахедах" обнаруживают китайские двигатели, антенны, модемы и камеры. В то же время новейшие российские дроны "Герань-5" во время маневров в отдельных случаях разгонялись до 1000 км/ч.