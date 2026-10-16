"Это преступление": Румыния возложила на Россию ответственность за нападения на гражданские суда в Чёрном море

Россия несет полную ответственность за атаки на гражданские суда в Чёрном море, в результате которых за последние сутки погибли по меньшей мере восемь человек. Российская агрессия превращает акваторию в опасную зону для судоходства и совершает преступления, убивая моряков торгового флота.

Об этом заявила глава МИД Румынии Оана Цою в социальной сети Х. Она выразила соболезнования семьям, потерявшим своих близких.

Атака у румынского побережья

Министр иностранных дел сообщила, что за последние 24 часа нападениям подверглись четыре торговых судна, в том числе в территориальных водах и исключительной экономической зоне Румынии.

По словам Цою, румынские подразделения Береговой охраны и Службы по чрезвычайным ситуациям участвуют в поисково-спасательной операции, разыскивая пропавших моряков одного из судов, подвергшихся нападению 15 октября.

Пятеро членов экипажа уже доставлены вертолетом в больницу в Констанце. Их состояние стабильное, некоторым морякам оказывают помощь в связи с ожогами и отравлением дымом.

Россия несет полную ответственность

Цою заявила, что Россия в своей агрессивной войне против Украины нарушает все нормы международного права и превращает Черное море в опасную зону для гражданских судов.

"Убийство моряков торгового флота в регионе и во всем мире является преступлением. Россия несет полную ответственность за эти события", — подчеркнула глава румынского МИД.

Цою связала атаки на суда с более широкой угрозой для Румынии. По её словам, одновременно с ударами по гражданскому судоходству растёт количество российских "Шахедов" и других воздушных и морских дронов, которые заходят в румынское пространство.

"Это жестокие и смертоносные нападения на гражданских лиц. Это происходит в то же время, когда мы наблюдаем рост количества российских дронов "Шахед" и других типов воздушных и морских дронов, проникающих в наше воздушное пространство — только сегодня их было три. Наши вооруженные силы подняли истребители для профилактического патрулирования воздушного пространства", — сказала Цою.

Румыния хочет усилить коллективный ответ НАТО

Румыния проинформировала союзников и европейских партнеров о последних инцидентах. Цою заявила, что расследования продолжаются, а Бухарест координирует дальнейшие действия с НАТО и партнерами.

По её словам, Румыния активизирует усилия по укреплению коллективной способности НАТО эффективно реагировать на подобные инциденты и укреплению его позиций в сфере сдерживания и обороны.

Цою сообщила, что Бухарест договорился о созыве Североатлантического совета в ближайшие дни генеральным секретарем НАТО Марком Рютте после его встречи с президентом Румынии Никушором Даном и премьер--министром Болгарии Руменом Радевым.

"Мы продолжаем настаивать на прекращении огня в Чёрном море, чтобы устранить угрозу для гражданских судов и восстановить безопасность судоходства на этой важной глобальной артерии торговли продовольствием", – подчеркнула глава МИД Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября вблизи румынского города Сулина дрон атаковал нефтяной танкер Yara J, следовавший без груза под флагом Коморских островов. В момент удара на борту находились 17 членов экипажа из Сирии, Индии и Ирана. Гражданское торговое судно направлялось в Украину.