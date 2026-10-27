"Это просто магия": ученые разгадали тайну римского кубка, который меняет цвет. Фото

Исследователи из Шеффилдского университета воссоздали уникальный оптический эффект древнеримского стекла, используя наночастицы золота и серебра. Результаты эксперимента помогут понять, как мастера около 1600 лет назад создавали сосуд, меняющий оттенок в зависимости от освещения.

Ученым удалось воссоздать свойства знаменитого кубка Ликурга, который при обычном освещении имеет зеленый цвет, а при прохождении света сквозь стекло становится красным. Об этом сообщает The Guardian.

Оригинальный кубок Ликурга датируется IV веком и хранится в Британском музее. Его считают одним из самых выдающихся образцов древнеримского стеклоделия. Особенность сосуда заключается в том, что его цвет меняется в зависимости от расположения источника света: при обычном освещении стекло имеет нефритово-зеленый оттенок, а при подсветке изнутри становится рубиново-красным.

Поверхность кубка украшает рельефное изображение мифа о царе Ликурге и боге вина Дионисе. На нем виноградная лоза обвивает царя, символизируя победу божества над своим противником. В 2022 году международная группа экспертов признала изделие одним из семи стеклянных чудес света.

Исследование провели специалисты Университета Шеффилда. Техник кафедры химической, материаловедческой и биологической инженерии Лиза Холландс работала над проектом вместе с профессором Кэролайн Джексон, экспертом по древнеримскому стеклу.

Для воспроизведения эффекта ученые использовали наночастицы золота и серебра, размер которых примерно в тысячу раз меньше песчинки. Стекло расплавили при температуре более 1000 градусов Цельсия, а во время охлаждения внутри материала начали формироваться нанокристаллы металлов.

Именно эти частицы влияют на прохождение света сквозь стекло. Как объяснила Холландс, когда свет проходит через материал, наночастицы блокируют синие и зеленые составляющие спектра, пропуская преимущественно красные и оранжевые. В то же время отраженный от поверхности свет рассеивается, благодаря чему стекло приобретает зеленый оттенок.

Исследовательница назвала работу по воссозданию древней технологии делом, в которое вложила много усилий и увлеченности. Она также призналась, что результат кажется ей настоящей магией.

Почетный профессор археологических материалов Университетского колледжа Лондона Иэн Фристен отметил, что стекло похожего цвета ученые воссоздавали еще в 1960-х годах. Однако современный эксперимент позволил гораздо точнее приблизиться к зеленым и красным оттенкам оригинального кубка.

Цвет стекла зависел от условий в печи, в частности от расположения материала во время нагревания. Даже изменение его положения могло повлиять на конечный результат. Это свидетельствует о том, что древним мастерам было сложно полностью контролировать процесс изготовления.

Фристен предположил, что уникальные свойства кубка могли стать результатом удачного стечения обстоятельств. В то же время воссоздание оптического эффекта позволяет исследователям лучше понять технологические возможности римских стеклодувов.

По мнению ученых, сочетание зеленого и красного цветов могло иметь символическое значение. В частности, оно могло ассоциироваться с созреванием винограда, ведь изображенный на кубке миф связан с Дионисом и виноградной лозой. Поэтому сосуд могли использовать во время застолий или праздничных церемоний.

Университет Шеффилда также привлек художника по стеклу Эллиота Уокера, чтобы продемонстрировать воссозданный оптический эффект в современном искусстве. Он создал скульптуру, сочетающую сюжет кубка Ликурга с мотивами древнеримской скульптуры "Атлант Фарнезе", заменив глобус в композиции чашей.

Художник отметил, что эта работа стала для него способом ощутить связь с древнеримскими мастерами.

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