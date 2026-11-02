"Это правда": Трамп заявил, что США шпионят за Китаем и Россией лучше, чем те за Штатами. Видео

Президент США Дональд Трамп признал, что Китай и Россия шпионят за Штатами. Однако, подчеркнул глава Белого дома, то же самое делают и США.

И у них это получается "даже лучше", поэтому американцам, по мнению Трампа, не стоит об этом беспокоиться. Такой новостью президент США поделился с участниками предвыборного митинга республиканцев в штате Айова, фрагмент его выступления публикует Clash Report.

Что сказал Трамп

Во время своего выступления Трамп признал, что Россия, Китай и Соединенные Штаты шпионят друг за другом. Впрочем, по мнению президента США, его страна и в этом превосходит своих геополитических противников.

"Кто-то действительно сказал: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "Да, мы тоже шпионим за ними, не беспокойтесь об этом". Он сказал: "Это ужасно! Китай, Россия – они шпионят за нами, сэр". Я сказал: "Это правда, и мы делаем с ними то же самое. Но у нас это получается даже лучше, так что не беспокойтесь об этом", – заявил американский президент.

Скриншот сообщения

Это заявление он сделал на предвыборном митинге в Айове 1 ноября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп ответил, пригласит ли Зеленского на саммит G20.

Российского диктатора Владимира Путина он туда уже пригласил.