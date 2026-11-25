"Это ненормально": глава МИД Эстонии сказал, сколько российских туристов въехало в ЕС в прошлом году

В прошлом году в Шенгенскую зону въехали 650 тысяч российских туристов. Министр иностранных дел Эстонии Магрус Цахкна считает такую ситуацию ненормальной на фоне российских атак, диверсий и других угроз в Европе.

Он призвал существенно ограничить возможность въезда граждан РФ в Евросоюз. Об этом Цахкна заявил на пресс-конференции в Киеве, пишет Укринформ.

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По словам эстонского министра, в прошлом году в Шенгенскую зону прибыли 650 тысяч российских туристов. Он подчеркнул, что на фоне действий России против европейских государств такое количество поездок недопустимо.

"Сейчас готовится пакет санкций ЕС. Андрей упоминал о визовых ограничениях. Нам необходимо существенно ограничить возможность въезда российских туристов в ЕС. Для сравнения: в прошлом году в Шенгенскую зону въехали 650 000 российских туристов. Это ненормально. Мы видим, что Россия атакует не только Украину – она атакует Европу", – отметил Цахкна.

Российские диверсии и угрозы для Европы

Глава МИД Эстонии пояснил, что европейские страны все чаще сталкиваются с террористическими актами, диверсиями, дезинформацией и кибератаками со стороны России.

В качестве примера он привел заявление правительства Дании, опубликованное в прошлую пятницу. Тогда датские власти сообщили, что российские спецслужбы получили приказ совершить покушение на территории страны.

"Таким образом, становится ясно, что Эстония или страны Балтии – не единственные цели. Россия атакует Европу; она нападает не только на государства, граничащие с ней. Это очень четкий сигнал", – подчеркнул Цахкна.

Министр подчеркнул, что угроза со стороны России касается не только стран, имеющих общую границу с РФ, но и других европейских государств.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел России заявили, что действия Эстонии якобы находятся на грани развязывания открытой войны. Поводом для очередного обострения стало заявление Таллина о поджоге предприятия военно-промышленного комплекса неподалеку от столицы и решение закрыть пункты пропуска на границе с РФ.