"Это очень печально": премьер-министр Болгарии опроверг, что занимает пророссийскую позицию

Премьер-министр Болгарии Румен Радев отверг обвинения в пророссийской позиции и заявил, что его называют таким из-за отличающегося от политического мейнстрима подхода к возможному завершению войны России против Украины. По его словам, война ежедневно истощает социальные и экономические системы, поэтому Европе следует активнее использовать дипломатические инструменты.

Об этом он сказал в интервью Euronews во время саммита Defence and Space. Радев заявил, что не стремится поддерживать Россию, но выступает за реалистичный подход к переговорам и скорейшее достижение мира.

Другой подход

Румен Радев заявил, что считает типичной ситуацию, когда политика, отличающаяся от мейнстрима, сразу же получает ярлык "пророссийской". "Это очень печально", — сказал болгарский премьер, подчеркнув, что, по его мнению, такое определение не соответствует реальности.

После прихода к власти этим летом Радев активно выступал за усиление дипломатического взаимодействия с Москвой с целью прекращения полномасштабной войны РФ против Украины. Ранее в этом году в ЕС также обсуждали возможность возобновления контактов с Россией и даже назначения специального представителя Евросоюза для прямых переговоров.

Однако большинство стран блока заявляло, что российские дипломатические сигналы не свидетельствуют о реальном стремлении Москвы к миру. Из-за этого идея прямого дипломатического взаимодействия с Россией впоследствии отошла на периферию политических дискуссий.

Дипломатия и оружие

Радев заявил, что его не интересует вопрос поддержки России, а главной целью должен быть поиск пути к миру. Он считает, что Европа должна сбалансировать использование военных, экономических и дипломатических инструментов.

"Нашим главным приоритетом должно быть ведение переговоров и работа во имя мира", — сказал болгарский премьер. Он также добавил, что не считает дипломатические возможности исчерпанными.

По словам Радева, подход Брюсселя в настоящее время слишком сильно сосредоточен на "оружии и деньгах". По его мнению, Европе ещё предстоит найти правильный баланс между военными, экономическими и дипломатическими мерами.

В то же время дипломатические контакты между Россией и западными странами пока не дали заметного результата. В частности, краткая встреча министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на прошлой неделе в Нью-Йорке завершилась взаимными обвинениями. Попытки администрации Белого дома добиться временного прекращения огня также не принесли результата.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз не будет поддаваться российской тактике ядерного запугивания и распространять в информационном пространстве нарративы Москвы. В ЕС поддерживают тесный контакт с НАТО в отношении ядерных угроз Кремля.