"Это очень серьезная ситуация": Рубио заявил о причастности к подготовке теракта на авиабазе в Британии "иностранного субъекта"

К подготовке теракта, который удалось сорвать вблизи американской авиабазы в Великобритании, "явно причастен иностранный субъект". Это серьезный инцидент, и любые угрозы государственным интересам США "будут иметь последствия".

Об этом в эфире Fox News во вторник, 29 сентября, заявил глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио. Он прокомментировал недавние события вокруг военной базы "Ферфорд", которой пользуются Военно-воздушные силы Соединенных Штатов (в частности, во время операции против Ирана в этом году). В ночь на 27 сентября там задержали пятерых мужчин, которые, предположительно, готовили диверсию.

Рубио обеспокоен этой ситуацией. "То, что произошло, что едва не произошло, что могло произойти в Великобритании в минувшие выходные, – это очень серьезная ситуация. Это явно связано с действиями иностранного субъекта. Я пока не буду вдаваться в подробности", – сказал госсек США.

Он поблагодарил официальный Лондон "за сотрудничество и помощь" и вновь отметил, что не все детали пока можно обнародовать.

"В ближайшие дни появится еще много новостей по этому поводу. Но сейчас я могу раскрыть лишь ограниченный объем информации, кроме того, что это была очень серьезная вещь, и на нее отреагировали должным образом", – заявил Рубио.

Государственный секретарь предупредил, что за угрозы в адрес Соединенных Штатов обязательно придется отвечать. "Думаю, это заставляет нас смотреть в глаза реальности, а именно того, что мы имеем дело с элементами (как, например, в случае с Ираном), которые открыто угрожают атаковать американские интересы по всему миру. Мы всегда будем относиться к этому очень серьезно", – заверил чиновник.

Державний секретар Сполучени... Источник: Скриншот трансляції Fox News Развернуть

Как писал OBOZ.UA, спутниковые снимки и разведывательные данные, предоставленные китайскими организациями, за последние несколько месяцев существенно расширили возможности Ирана по определению целей на Ближнем Востоке. В частности, они помогли Тегерану угрожать кораблям в Ормузском проливе и наносить точные удары по американским военным базам в регионе.