Нужно попросить Зеленского усилить удары по дата-центрам РФ: премьер Литвы озвучил рецепт защиты выборов в Европе

Европейским странам необходимо усилить борьбу с российской дезинформацией, чтобы защитить демократические выборы от вмешательства Кремля. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил также обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой усилить удары по российским дата-центрам, которые могут использоваться для влияния на общественное мнение в Европе.

Об этом глава литовского правительства заявил во время Варшавского форума по безопасности, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что подготовка к выборам должна включать не только укрепление обороны, но и защиту информационного пространства от российских манипуляций.

Как Европе защитить выборы от российского влияния

По словам Синкявичюса, в следующем году в Европе состоится много выборов, поэтому странам уже сейчас необходимо готовиться к возможным попыткам внешнего вмешательства. Для этого, в частности, нужно вкладывать средства в коммуникацию с гражданами и противодействие дезинформации.

"Если вы хотите демократических выборов без российского влияния, нужно готовиться и вкладывать средства как в общение с гражданами, так и в борьбу с дезинформацией. Мы должны защищать наше пространство", – отметил литовский премьер.

Он подчеркнул, что военных инвестиций недостаточно для защиты Европы. Наряду с закупкой танков и дронов, а также развитием кибербезопасности, государства должны уделять значительное внимание противодействию информационным операциям.

Синкявичюс отметил, что Литва уже осознала важность этого направления и активно вкладывает средства в борьбу с дезинформацией.

При чем здесь датацентры "Яндекса"

Отдельно глава литовского правительства обратил внимание на датацентры российской компании "Яндекс". По его мнению, такие ресурсы могут быть одним из каналов влияния на европейцев, в частности через распространение искаженной информации о событиях.

"Есть немало каналов, в частности те датацентры "Яндекса", которые имеют возможность влиять на наших граждан и, скажем так, промывать им мозги, подавая происходящее под другим углом зрения. Но реальность есть реальность. Россия пытается изменять нарративы об этой реальности", – заявил Синкявичюс.

Отвечая на вопрос о том, как защитить европейские выборы от российских гибридных атак, премьер предложил попросить Владимира Зеленского усилить удары по дата-центрам на территории России.

"Я считаю, что нам следует попросить господина Зеленского наносить больше ударов по дата-центрам в России, и это могло бы помочь", – сказал глава литовского правительства.

Напомним, после удара ВСУ по дата-центру "Яндекса" в России возникли масштабные перебои в работе интернет-сервисов. Журналист обратил внимание, что после атаки в соцсетях стало меньше поляков, распространявших негатив в отношении украинцев, однако отметил, что этот эффект требует осторожной оценки.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 11 октября Силы обороны Украины атаковали третий дата-центр российской компании "Яндекс" – на этот раз в городе Владимир. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар, а работу центра полностью остановили.