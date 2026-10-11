Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского

Американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер выступила против поставок российского дизельного топлива в США. Она заявила, что Москва использует заработанные деньги для продолжения войны против Украины.

Об этом Лумер написала в социальной сети X. Она также обвинила Москву в помощи Тегерану в войне против Соединённых Штатов.

Американская журналистка обв... Источник: Скриншот Развернуть

Лумер вспомнила интервью с Зеленским, которое она взяла в июле. По ее словам, тогда украинский президент заверил, что готов подписать мирное соглашение, чтобы положить конец войне с Россией.

Лумер подчеркнула, что Россия продолжает запускать баллистические ракеты по Украине, убивать украинских детей и бомбить больницы.

"Путина нужно решительно привлечь к ответственности за его непрекращающуюся агрессию. Мир — это дорога с двусторонним движением", — написала журналистка.

Пост Лоры Лумер в социальной сети X. Источник: Скриншот

Лумер заявила о готовности З... Источник: Скриншот Развернуть

Лумер объяснила, почему выступает против поставок российского дизельного топлива в США. Она убеждена, что полученные за него деньги пойдут на продолжение войны против Украины и поддержку Ирана.

"Россия использует все деньги, которые получит от поставок дизельного топлива в США, чтобы и дальше убивать украинцев и помогать Ирану убивать американцев", — заявила она.

Отдельно Лумер раскритиковала политическую систему России, назвав Путина диктатором. "Выборы в России — фикция, и все это знают", — написала она.

Лумер назвала российские выб... Источник: Скриншот Развернуть

Американская блогерша также заявила, что выборы в Украине состоятся после окончания войны, и призвала оказывать давление на Путина, чтобы он прекратил агрессию.

"Когда Путин завершит войну, я уверена, что в Украине состоятся выборы", — написала она. По словам журналистки, вместо того чтобы призывать Украину сменить президента, международное сообщество должно оказывать давление на Москву, чтобы та прекратила войну.

Лумер заявила, что выборы в... Источник: Скриншот Развернуть

Кроме того, Лумер выступила против закупки российской нефти, связав такие закупки с финансированием иранского режима.

"Покупка российской нефти пополняет казну исламистского режима Ирана, который скандирует: "Смерть Америке". Мы это знаем", — подчеркнула журналистка.

Пост Лоры Лумер в социальной сети X. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября президент США Дональд Трамп похвастался "успешным" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил о достижении договоренности о поставках российского дизельного топлива в США. Вашингтон временно разрешил продажу, поставку и импорт дизельного топлива российского происхождения, ослабив санкционные ограничения в этой сфере.

По словам Трампа, в течение нескольких месяцев Россия должна поставить в США до 4,8 млн тонн дизельного топлива, в том числе 300 тыс. тонн в октябре.

По оценкам немецкого издания Bild, продажа всего заявленного объема по рыночной цене около $1400 за тонну принесет России примерно $6,7 млрд. В то же время президент мюнхенского института ifo Клеменс Фюст выразил сомнение в том, что Россия сможет поставлять значительные объемы топлива, учитывая повреждения её нефтеперерабатывающих заводов.

После разговора с Путиным Трамп также заявлял, что российский диктатор якобы стремится к миру и заключению соглашения с Украиной. В то же время американский президент обвинял Зеленского в нежелании договариваться и утверждал, что закончить войну можно было еще давно.