Трамп уволил новую пресс-секретаря Белого дома, проработавшую всего пять дней: что произошло

Президент США Дональд Трамп уволил нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарию менее чем через неделю после её назначения. Она успела провести лишь один официальный брифинг, после чего оказалась в центре критики из-за неудачного дебюта и вопросов относительно ее юридической квалификации.

Об этом пишет The New York Times. Издание ссылается на свои источники, осведомленные о ситуации.

Кэти Захария успела побыть пресс-секретарью несколько дней

Как сообщили изданию три человека, знакомые с ситуацией, в пятницу, 16 октября, была уволена новая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа — Кэти Закария. Она проработала на этой должности менее недели.

Ни Белый дом, ни сама Закария не ответили на просьбу издания о комментарии.

Трамп посоветовал ей "пересмотреть" решение

Сам Трамп рассказал журналистам о разговоре с Захарией, во время которого он предложил ей задуматься, нужна ли ей вообще эта работа.

"Честно говоря, будь я на вашем месте, я бы пересмотрел это решение", — пересказал президент свои слова пресс-секретарю.

По словам Трампа, он также сказал ей: "Кэти, вам это нужно? Я не думаю, что вам это нужно".

Американский лидер ранее защищал Захарию от критики, заявляя, что, по его мнению, к ней отнеслись несправедливо. В то же время NYT со ссылкой на трех собеседников сообщает, что Захария была уволена с должности в пятницу.

Неудачный дебют: за что критиковали Кэти Захарию

Захария провела свой первый и, как оказалось, последний брифинг в Белом доме во вторник, 13 октября. Он длился недолго: пресс-секретарь ответила лишь на несколько вопросов журналистов, после чего завершила общение.

После этого в американских СМИ развернулась волна критики в адрес ее выступления. Дополнительные вопросы возникли в связи с тем, как Захария описывала свой юридический опыт.

Кэти Захария неоднократно представлялась юристкой в интервью и на телевидении. А Дональд Трамп во время представления её на должности называл Захарию "адвокатом".

Несмотря на это, журналисты не нашли подтверждений того, что у нее есть лицензия на адвокатскую деятельность в США.

Издание Popular Information, которое исследовало её карьеру, сообщило, что не обнаружило никаких доказательств того, что она сдала квалификационный экзамен (bar exam) ни в одном из 50 штатов, ни в столице США, ни в Китае, где она несколько лет назад работала в крупной юридической фирме.

В связи с чем журналисты начали выяснять, не ввела ли она общественность в заблуждение, позиционируя себя как юриста

Как Захария объясняла ситуацию с юридическим образованием

15 октября Захария публично ответила на критику. Она подтвердила, что не сдала экзамен на право заниматься адвокатской практикой в Калифорнии, однако опровергла, что намеренно выдавала себя за лицензированного адвоката.

Она также объяснила краткость первого брифинга недостаточной подготовкой: по её словам, материалы для него она получила поздно, а окончательно готовилась к выступлению непосредственно перед выходом к журналистам.

По её словам, мероприятие с самого начала планировалось как краткое, поскольку позже в то же утро президент Дональд Трамп должен был лично ответить на вопросы журналистов.

На этой должности она пробыла всего несколько дней

Трамп назначил Захарию пресс-секретарем Белого дома 9 октября. Она сменила на этом посту Каролину Левитт, которая покинула Белый дом в августе.

Таким образом, пребывание Захарии на должности оказалось чрезвычайно коротким: от назначения до сообщения об увольнении прошла всего неделя, а фактически она проработала около пяти дней.

Ситуация остается динамичной, поскольку Белый дом пока публично не объяснил обстоятельства прекращения ее работы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 9 октября определился с новой пресс-секретарем Белого дома – на эту должность он назначил Кэти Захарию. С Кэти Трамп сотрудничал довольно давно, в частности, именно она курировала все страницы президента в сети.

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария неудачно дебютировала перед журналистами, а её прошлое оказалось не менее противоречивым, чем первые заявления на этой должности. Во время своего первого брифинга она говорила монотонно, почти не смотрела на аудиторию, отвечала на вопросы скупо и завершила выступление всего лишь через 14 минут. Из-за неестественной манеры общения и отсутствия эмоций в соцсетях её начали сравнивать с аватаром ИИ, окрестив "Захботом".