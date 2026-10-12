"Трамп сделал весь мир гораздо опаснее": Тимоти Снайдер объяснил, чем грозит политика президента США

Политика президента США Дональда Трампа не только ослабляет позиции Соединённых Штатов на международной арене, но и создаёт дополнительные угрозы для глобальной безопасности. Его действия в отношении Ирана, уступки российскому диктатору Владимиру Путину и отказ от поддержки Украины фактически способствуют продолжению войн, в то время как сама Америка все больше теряет статус сильной мировой державы.

Такое мнение высказал американский историк Тимоти Снайдер в своём блоге на платформе Substack. Он проанализировал внешнеполитические решения Белого дома и объяснил, почему нынешний курс Вашингтона считает своеобразным самоуничтожением сверхдержавы.

Слабость США вместо мира через силу

Снайдер напомнил об известном принципе "мир через силу", согласно которому мощное государство способно сдерживать агрессоров, поддерживать союзников, содействовать восстановлению после конфликтов и, при необходимости, побеждать в войнах. Однако, по мнению историка, при президентстве Трампа Соединенные Штаты все больше отдаляются от этой модели.

Несмотря на попытки американского лидера демонстрировать собственную решимость, его политика, как считает Снайдер, свидетельствует об обратном. Вместо сдерживания конфликтов Вашингтон своей слабостью создает условия для их возникновения и затягивания.

"При Дональде Трампе Соединенные Штаты не являются сильной державой ни в одном из этих значений. Напротив, это страна, которая порождает и продолжает войны из-за собственной слабости", — отметил историк.

Одним из самых ярких примеров такой политики он назвал войну против Ирана. По его оценке, американская военная операция обернулась катастрофой, которая обошлась в миллиарды долларов, привела к многочисленным жертвам и истощению запасов вооружения.

Снайдер обратил внимание на то, что США израсходовали значительное количество боеприпасов, в частности ракет-перехватчиков, которые могли бы быть использованы для защиты самой Америки или её союзников. В то же время Иран получил возможность использовать Ормузский пролив в качестве инструмента стратегического давления.

По мнению историка, проблема заключалась не в отсутствии военного превосходства США, а в том, что администрация Трампа начала войну, не имея четкого плана ее завершения.

"Начинать войну, не имея ни малейшего представления о том, как её выиграть, — это слабость. И именно так это воспринимают во всём мире", — подчеркнул он.

Как политика Трампа в отношении Ирана влияет на Украину

Особое внимание Снайдер уделил последствиям американской политики для Украины. Он убежден, что решение Трампа начать войну против Ирана не только привело к росту мировых цен на нефть, но и ослабило возможности украинской противовоздушной обороны.

По словам историка, Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру баллистическими ракетами и наносить удары беспилотниками по автозаправочным станциям. В то же время Украина испытывает нехватку американских ракет-перехватчиков, часть которых США израсходовали во время операции против Ирана, а остальные отказываются передавать или продавать Киеву.

На этом фоне Трамп, вместо того чтобы признать последствия собственных решений, пытается переложить ответственность за подорожание топлива на Украину.

"Трамп обвиняет людей, рискующих жизнью, пытаясь заправить автомобили, в расходах, которые несут американцы. Хотя обе проблемы являются следствием его собственных решений", — написал историк.

Он убежден, что продолжение военной поддержки Украины могло бы принести Вашингтону гораздо больше стратегических преимуществ. Вместо этого американский президент выбрал войну против Ирана, а её негативные последствия теперь использует как повод для сближения с Кремлём.

Уступки Путину и возможное ослабление санкций

По мнению Снайдера, одним из главных проявлений слабости Трампа остается его отношение к российскому диктатору Владимиру Путину. Историк утверждает, что эта тенденция прослеживалась во время первой президентской кампании республиканца в 2016 году, а после его возвращения в Белый дом стала определяющей чертой американской политики в отношении России.

В частности, автор раскритиковал отказ Вашингтона от прежнего курса поддержки Украины и намерения закупать российское дизельное топливо.

Снайдер считает, что такое решение не способно существенно повлиять на стоимость топлива в США, ведь даже в случае поставок российского дизеля общий объем предложения на мировом рынке не увеличится. В то же время Москва получит политическую и экономическую выгоду.

"Этот шаг носит символический характер, но символ имеет важное значение: Трамп открыто ставит Соединенные Штаты на сторону России. Единственное последствие нарушения санкций против России — помощь самой России", — отметил он.

Историк также подчеркнул, что закупка российского топлива противоречила бы действующим американским санкционным ограничениям. По его мнению, готовность президента игнорировать собственное законодательство подрывает доверие к США и создает опасный прецедент для других государств.

Кроме того, Снайдер обратил внимание на противоречивость такого сближения с Москвой на фоне войны против Ирана. Россия и Иран остаются близкими партнерами, сотрудничают в военной сфере и обмениваются вооружением и разведывательной информацией.

Чем политика Трампа угрожает мировой безопасности

Снайдер предупредил, что последствия нынешнего внешнеполитического курса Вашингтона могут выйти далеко за пределы отношений США с Украиной, Россией и Ираном.

По его словам, возможная победа России в войне против Украины станет опасным сигналом для других агрессивных режимов, продемонстрировав, что силовой захват чужих территорий может остаться без должного ответа со стороны международного сообщества.

"Сделав американскую внешнюю политику открыто пророссийской, Трамп сделал весь мир гораздо опаснее. Если Россия победит в этой войне, это вдохновит агрессоров во всем мире", — подчеркнул историк.

Он также раскритиковал заявления американского президента о необходимости смены избранного руководства Украины. По мнению Снайдера, такая риторика повторяет российские пропагандистские нарративы и фактически поддерживает идею, что агрессор может определять политическое будущее государства, на которое напал.

Особое беспокойство у историка вызывает то, что Трамп, по его оценке, фактически предлагает Украине прекратить оборону, не требуя от России аналогичного прекращения боевых действий или реальных шагов к миру.

Именно уступчивость Вашингтона, убежден Снайдер, позволяет Путину избегать переговоров и продолжать агрессию, даже несмотря на ограниченные возможности самой России.

"Путин и сам занимает очень слабые позиции в войне против Украины. Он силен лишь благодаря слабости Трампа", — подчеркнул автор.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) назвали решение США об ослаблении санкций в отношении российского дизельного топлива односторонней уступкой Кремлю. Аналитики отметили, что Вашингтон не получил от Москвы никаких встречных уступок, тогда как дополнительные доходы от экспорта нефтепродуктов могут помочь России финансировать войну против Украины.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский раскритиковал разрешение Дональда Трампа на продажу российских нефтепродуктов. Глава государства назвал такое решение инвестицией в продолжение войны и подчеркнул, что подобные подарки Путину не будут способствовать достижению мира.