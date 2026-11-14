Трамп заявил, что мог бы воздержаться от новых ударов по Ирану: есть условие

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность не возобновлять масштабные военные удары по Ирану, если Тегеран или поддерживаемые им хуситы в Йемене не будут прибегать к новым провокациям. Об этом американский лидер сообщил своим старшим советникам на фоне призывов союзников не возвращаться к полномасштабной войне.

В то же время в США сохраняют готовность к эскалации, а на Ближний Восток в ближайшие дни должен прибыть третий авианосец. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Трамп еще не определился с дальнейшими действиями в отношении Ирана

По словам трех собеседников агентства, в последние дни Трамп заявлял старшим советникам, что может воздержаться от новых атак, если США не столкнутся с провокациями со стороны Ирана или поддерживаемых им хуситов в Йемене.

Во время встреч с советниками по национальной безопасности и после серии разведывательных брифингов американский президент обсуждал возможность отложить новые удары. В то же время нынешние и бывшие чиновники отмечают, что он, похоже, до сих пор не принял окончательного решения о дальнейших действиях в конфликте, который США начали вместе с Израилем в феврале.

Трамп чередовал угрозы эскалацией и новыми атаками с заявлениями о возможном прекращении боевых действий. Он также выражал сочувствие союзникам в регионе, которые просили его не возобновлять полномасштабную войну.

"Я мог бы положить этому конец немедленно, но по просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы действуем немного осторожнее и цивилизованнее", – заявил Трамп спортивному комментатору Стивену А. Смиту в четверг.

В Белом доме подчеркнули, что окончательное решение остается за президентом США.

"Как главнокомандующий, президент Трамп является архитектором и единственным лицом, принимающим решения, в руках которого находятся все козыри, и он всегда будет обеспечивать защиту интересов Америки", – говорится в заявлении представителя администрации.

Там также заявили, что США находятся в сильной позиции, поскольку контролируют Ормузский пролив, а экономика Ирана разрушается. Представитель Белого дома добавил, что только Трамп знает, какое решение он примет и когда.

Саудовская Аравия и Турция призвали не возобновлять атаки

В течение последних двух недель Трамп звонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы узнать их мнение о дальнейших действиях США. Оба лидера настойчиво призвали его не возобновлять удары по Ирану.

По словам источников, Трамп не дал им конкретных обещаний ни относительно отказа от атак, ни относительно их возобновления.

31 октября американский президент сообщил бен Салману, что планирует атаковать Иран после промежуточных выборов. Однако наследный принц просил его воздержаться от этого, подчеркивая, что экономические санкции против Тегерана дают результат.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии не ответило на запрос Reuters о комментарии.

Согласно заявлению администрации президента Турции, с 28 октября Трамп трижды разговаривал с Эрдоганом. В сообщении по итогам их разговора 7 ноября подчеркивалась необходимость преодолеть напряженность между Ираном и США.

Санкции и блокада усиливают давление на Иран

По оценкам американских разведывательных агентств, военно-морская блокада и экономические санкции США наносят ущерб иранской экономике. Два американских чиновника, ознакомленных с разведывательными данными, заявили, что это давление будет продолжаться.

Как ранее сообщало Reuters, американские военные также пытаются не допустить попадания оружия и других подсанкционных материалов в Иран по суше или через Каспийское море. Для этого используют возможности многомесячной блокады иранского морского сообщения.

В то же время, по словам трех собеседников агентства, американские военные готовы к эскалации, если возникнет такая необходимость.

В ближайшие дни на Ближний Восток должен прибыть третий авианосец. Он заменит один из двух авианосцев, уже находящихся в регионе. Однако при необходимости все три корабля могут остаться там.

США могут вновь нанести удар по ядерным объектам Ирана

Один из источников, знакомых с телефонными разговорами Трампа с лидерами Саудовской Аравии и Турции, сообщил, что американский президент может принять решение о бомбардировке подземных ядерных объектов Ирана.

В то же время США уже наносили удары по этим объектам, поэтому пока неясно, принесут ли дальнейшие атаки результат.

По оценкам американской разведки, возобновление ударов не приведет к существенному изменению позиции Ирана на переговорах.

Отдельно Трампу доложили о состоянии американских запасов вооружения. По словам двух источников, некоторые запасы сократились до тревожного уровня. Еще в августе Reuters сообщало, что США использовали "практически все" высокоточные боеприпасы большой дальности, а один из источников утверждал, что их запасы не пополнялись.

Представитель Белого дома опроверг опасения по поводу нехватки вооружения.

"В вооруженных силах США достаточно боеприпасов и вооружения для достижения всех стратегических целей главнокомандующего и даже больше", – заявил он.

Израиль настаивает на новой военной кампании

По словам американского чиновника, израильские должностные лица продолжают убеждать администрацию Трампа провести еще одну военную кампанию против Ирана.

Сам американский президент на этой неделе дал понять, что США уже достигли всего, чего могли достичь в ходе переговоров с Тегераном. При этом он не уточнил, планирует ли возобновлять удары.

"Нам не нужна сделка с Ираном", – написал Трамп в четверг в социальных сетях.

Он также заявил: "У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!"

Война против Ирана привела к росту мировых цен на топливо и оказалась непопулярной среди американских избирателей. На прошлой неделе на промежуточных выборах республиканцы Трампа потеряли контроль над Конгрессом, который перешел к демократам.

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