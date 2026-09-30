Трамп ввел санкции против десяти поставщиков оружия для Ирана: полный список

Во вторник, 29 сентября, США ввели новые санкции против лиц и компаний, которых американские власти обвиняют в оказании Ирану помощи в получении оружия и компонентов для его производства. В список попали представители и компании из Ирана, Китая, Гонконга, Пакистана и России.

Об этом пишет Reuters. По данным агентства, санкции объявили Министерство финансов и Государственный департамент США.

В США заявили, что эти санкции являются частью более широкой кампании администрации Дональда Трампа, направленной на экономическую изоляцию Ирана и принуждение его к переговорам о прекращении ирано-американской войны, начавшейся в феврале.

Кого внесли в санкционный список

Американские власти заявили, что под санкции попали:

- Сеед Асгар Ализаде Табатабаи – представитель Министерства обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана в Пекине. По данным Минфина США, он координировал закупку в Китае готовых систем вооружения и компонентов двойного назначения;

- Kavoshcom Asia R and D Group – иранская компания, которая, по данным США, закупала электронные компоненты, в частности разъемы, для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company;

- EC Mojo Technology Co Limited – компания из Гонконга, которая, по утверждению американской стороны, поставляла электронные компоненты для закупок Kavoshcom;

- Ли Фэнь – представитель EC Mojo Technology в Китае;

- Васим Паша Таджаммал – гражданин Пакистана и глава частной оборонной компании Cavalier Group;

- Cavalier Group – пакистанская оборонная компания, которая, по данным США, выступала посредником в закупках для иранского Министерства обороны;

- Yakovlev – российское авиастроительное предприятие, известное как конструкторское бюро Яковлева;

- MG-Flot LLC – российская судоходная компания, суда которой, по данным США, перевозят вооружение для российского правительства;

- Saha Airlines – иранская авиакомпания, связанная с военно-воздушными силами страны.

В Вашингтоне хотят затруднить Ирану возобновление военных программ

Министерство финансов США заявило, что санкции должны затруднить Тегерану возобновление его программ по созданию вооружений и повысить цену для тех, кто помогает Ирану обходить ограничения и закупать необходимые компоненты.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и в дальнейшем будет выявлять и изолировать тех, кто помогает иранским властям.

Отдельно американская сторона указывает на роль китайских и гонконгских компаний в закупке электроники для иранских предприятий, связанных с производством беспилотников и другого вооружения. В Минфине США также отмечают, что иранские закупочные сети используют посредников в разных странах.

Эксперт сомневается в эффективности новых санкций

В то же время управляющий директор Obsidian Risk Advisors Бретт Эриксон заявил Reuters, что новые ограничения вряд ли существенно повлияют на способность Ирана запускать ракеты и беспилотники.

По его мнению, эти санкции скорее позволяют администрации Трампа демонстрировать жесткое давление на Тегеран, чем реально перекрывают Ирану возможности для ведения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп готов пойти на определенные уступки в отношении санкций против Ирана в обмен на конкретные шаги Тегерана по ядерной программе. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американских чиновников. Однако сам Дональд Трамп в Truth Social опроверг эту информацию.