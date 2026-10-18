Трамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решение

Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение санкций против России за несколько дней до их вступления в силу вызвало волну возмущения в Конгрессе США. Законопроект, нацеленный на экономическое давление на РФ за ее агрессию против Украины, ранее был принят законодателями с подавляющим двухпартийным преимуществом.

Представители как Республиканской, так и Демократической партий выступили с резкой критикой указа президента, называя его очередным шагом к сближению с Путиным. Об этом сообщает AP News.

Двухпартийная критика в Сенате

Сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт заявил, что совершенно очевидно, что Россия – агрессор, и Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы оказать на нее экономическое давление.

Сенатор Том Тиллис назвал решение Трампа "крайне безответственным". Он отметил, что недопустимо, что администрация "капитулирует" перед российским диктатором, незаконно вторгшимся в Украину.

Джон Корнин сенатор-республиканец от Техаса заявил, что покойный сенатор Линдси Грэм как ключевой разработчик документа, продвигавший Закон о санкциях против России до своей смерти летом, "был бы в ужасе от происходящего".

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер охарактеризовал действия президента как "сделку с дьяволом", которая оказывает прямую поддержку российской экономике.

Позиция Белого дома и отсрочка на 60 дней

Сам Трамп, выступая на мероприятии во Флориде, заявив, что окончательное решение еще не принято, назвал свой указ "очень хорошим и полезным как для страны, так и для всего мира". Ранее он ссылался на соображения национальной безопасности для отмены ограничений.

Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что администрация берет 60-дневную паузу для комплексной оценки экономических и глобальных последствий санкций с учетом существующих тарифов, ситуации вокруг Ирана и цен на энергоносители.

На данный момент законодатели фактически лишены возможности оперативно противодействовать шагам Белого дома. Палата представителей и Сенат находятся на каникулах до завершения промежуточных выборов, поэтому любые юридические и законодательные шаги со стороны Конгресса откладываются до возвращения сенаторов и конгрессменов в Вашингтон.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отказался от санкций в отношении экспорта российских энергоносителей, которые должны были быть введены в соответствии с законом о "адских санкциях", автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Этот закон американский президент подписал около месяца назад.