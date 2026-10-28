"Трамп рассматривает все варианты": США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении войны с Ираном – WSJ

США предупредили страны Персидского залива о возможности возобновления войны с Ираном. В Вашингтоне допускают "короткую интенсивную" военную кампанию после промежуточных выборов в США.

На серьезную эскалацию США и Израиль готовы пойти в надежде, что на этот раз им удастся подорвать силы Тегерана и склонить его к большей уступчивости на переговорах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

США предупредили союзников в Персидском заливе о вероятной эскалации войны с Ираном

США по дипломатическим и военным каналам предупредили несколько стран Персидского залива о возможности короткой, интенсивной военной кампании после промежуточных выборов в США, сообщают источники издания.

Эти предупреждения, подчеркнули в WSJ, стали еще одним сигналом подготовки США и Израиля к новой серьезной эскалации войны против Ирана в надежде подорвать силы Тегерана и подтолкнуть его к переговорам.

Американские военные перебрасывают Patriot из Техаса для усиления своей противоракетной обороны. Также были переведены войска с баз, где они были особенно уязвимы.

Американские войска в регионе пополняют запасы боеприпасов, а бомбардировщики и истребители готовятся к ударам, сообщили некоторые чиновники.

"Дополнительная ударная группа авианосцев и экспедиционное подразделение морской пехоты также готовы присоединиться к армаде примерно из 20 других военных кораблей, действующих на Ближнем Востоке в следующем месяце, хотя некоторые корабли могут быть выведены для ротации", – добавили в WSJ.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о неизбежности возобновления военной операции. Впрочем, он все же склоняется к масштабной атаке после промежуточных выборов в США. Целями этой атаки могут стать иранская инфраструктура и ядерные объекты.

Остановить его могла бы разве что попытка заключить соглашение. Региональные посредники все еще прилагают дипломатические усилия для этого, однако пока – безрезультатно.

"Мы можем устроить еще одну небольшую "Эпическую ярость". А может, они согласятся", – заявил на днях Трамп на одном из предвыборных митингов, тут же отметив, что мало верит в возможность достижения договоренностей с иранскими властями, поскольку их представители, по его мнению, "не очень умные".

Белый дом тем временем отказывается комментировать "чувствительные военные планы, которые могут существовать, а могут и не существовать".

"Президент Трамп рассматривает все варианты, чтобы гарантировать, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия", – заявили в Белом доме.

Сейчас Пентагон готовит для Трампа различные варианты действий на случай, если он решит нанести удар.

Свои планы и цели для атаки уже определил и Израиль. Его премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении ударов по Ирану в надежде в конечном итоге свергнуть тамошний режим.

WSJ подчеркивает, что возвращение к авиаударам будет означать поворот в кампании экономического давления администрации Трампа. Более жесткие санкции в сочетании с морской блокадой перекрыли продажи нефти Ираном на месяцы, закрыли значительную часть его авиасообщения и сократили сухопутную торговлю, что усилило давление на экономику страны, уже находящейся в спирали.

"Если необходимо справиться с растущей угрозой, такой как возобновление ракетной программы, президент Трамп должен публично и как можно подробнее заявить об этом. ⁠В противном случае на данный момент США имеют преимущество благодаря сохранению санкций и блокады. Они должны придерживаться этого курса", – считает Бехнам Бен Талеблу, старший директор иранской программы Фонда защиты демократий, американского аналитического центра.

Значительная часть аналитиков считает, что Иран вряд ли капитулирует перед дальнейшими атаками. Тегеран выдержал более 20 000 ударов со стороны США и Израиля во время самой активной фазы войны – и после этого продолжает атаковать корабли в Персидском заливе, американские войска и военные корабли, а также выдвигать жесткие требования на переговорах.

"Я считаю, что одна из крупнейших ошибок, которую продолжают совершать Израиль и Соединенные Штаты, заключается в том, что они полагают, будто очередной раунд ударов по Ирану, включая атаки на критически важную инфраструктуру или ликвидацию высокопоставленных лиц, может каким-то образом свергнуть режим", – сказал бывший сотрудник израильской военной разведки Денни Цитринович.

Дальнейшие бомбардировки могут заставить режим еще больше укрепиться и стать более приверженным своим ракетной и ядерной программам, считает он.

Восстанавливает ли Тегеран ядерную программу

США и Израиль уничтожили значительную часть ядерной программы Ирана во время краткосрочного конфликта в июне 2025 года.

Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, заявил во вторник Совету Безопасности ООН, что его агентство не выявило никакой деятельности по ремонту или реконструкции каких-либо объектов, поврежденных в результате предыдущих ударов.

Но он добавил, что его инспекторы не имели доступа к объектам для проверки и что МАГАТЭ не смогло подтвердить, что Иран не перенаправлял ядерные материалы. США давили на Иран, требуя разрешить инспекторам вернуться, но тот сопротивлялся.

Одно из вызывающих обеспокоенность мест – гора Пикакс.

Трамп может использовать новый раунд ударов, чтобы объявить о победе, а затем сократить участие Америки в войне, даже если эти удары не нанесут решающего ущерба, считает аналитик по вопросам обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

"Я не думаю, что что-то может окончательно помешать их программе", – сказал Джонс об Иране.

В то же время новые удары, добавил он, позволят Трампу снова рассказывать, как он "уничтожил" ядерную программу Тегерана.

Иран уже пообещал нанести ответные удары

Иран предупреждал по государственным и частным каналам, что ответит на любое нападение серьезными ударами по экономическим и гражданским объектам во всем регионе. Он высказывал аналогичные угрозы еще до войны, а затем нанес удары по американским базам и дипломатическим объектам, а также энергетическим объектам и аэропортам по всему Персидскому заливу.

Любой ответ Ирана на этот раз последует в то время, когда США и их союзники в Персидском заливе пытаются пополнить запасы ракет для систем противоракетной обороны, истощенные волнами иранских атак, произошедших в начале войны.

Несмотря на ущерб, нанесенный США и Израилем, Иран сохраняет запасы от сотен до тысяч ракет и использовал затишье в боевых действиях, чтобы укрепить свою оборону и подготовить новые планы возмездия.

Страна собирает новые баллистические ракеты из имеющихся деталей – и израильские чиновники обеспокоены скоростью, с которой Иран восстанавливает свои силы.

Посредники на Ближнем Востоке пытаются возобновить переговоры с Ираном, чтобы предотвратить новую волну военных действий. Пока им не везет: США настаивают на обсуждении ядерной программы Ирана, а Тегеран выдвигает жесткие требования для возобновления переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным американской разведки, Иран может готовить покушения на американских чиновников и военных. Из-за этого Национальное разведывательное управление рекомендовало Госдепу рассекретить предупреждение, чтобы предостеречь больше людей, которые могут стать жертвами атаки.