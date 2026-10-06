Трамп предположил, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены во время войны с Ираном: его раскритиковали. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 5 октября, во время выступления перед участниками митинга в Небраске высказал предположение, что Иран может захватить такие города, как Лос-Анджелес или Сан-Диего. Между тем, по его словам, повышение цен на газ, вызванное войной, является "небольшой платой" за обеспечение безопасности мира и США.

Видео выступления американского президента опубликовали в соцсети X, также его слова цитирует издание Forbes. Такие заявления лидера США вызвали негативную реакцию в обществе, и Трамп столкнулся с острой критикой.

Что сказал Трамп

Выступая 5 октября перед участниками митинга в штате Небраска, Трамп заявил, что высокие цены на топливо, вызванные войной в Иране, были "просто искусственными" и "немного завышенными".

После этого он заявил, что Иран может "уничтожить город". Затем Трамп отметил: "Пусть они захватывают Лос-Анджелес. Пусть они захватывают Сан-Диего", при этом неясно, провоцировал ли он Иран на нападение на города, предупреждал ли или предполагал, что это может произойти.

Затем президент США сказал, что это "небольшая цена", и настаивал, что война скоро закончится и она "по сути почти завершена".

"Это небольшая цена за безопасность мира, за безопасность нашей страны. Они могут захватить город. Пусть захватывают, пусть. Пусть захватывают Лос-Анджелес, пусть разгромят Сан-Диего, это очень небольшая цена, и все скоро закончится. По сути, это почти закончено", — сказал Трамп.

Трампа раскритиковали за его слова

Своей речью Трамп вызвал негативную реакцию общественности.

Так, в посте в соц X губернатор Калифорнии Хэвин Ньюсом раскритиковал речь Трампа и написал: "После отправки Национальной гвардии и морской пехоты для оккупации Калифорнии Дональд Трамп теперь заявляет, что наши иностранные враги должны "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он сумасшедший и опасен".

Также демократ из Калифорнии, сенатор Алекс Падилья написал в X : "По меньшей мере 19 военнослужащих принесли высшую жертву в несанкционированной войне Трампа с Ираном, включая Ноя Титдженса из Небраски. Сейчас Трамп находится в Небраске, призывая к нападению на территорию США, подвергая опасности миллионы американцев и сотни тысяч наших военнослужащих, пытаясь одновременно заставить американцев поддержать нападение на нашу собственную страну. Что за главнокомандующий так поступает?"

Сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, также раскритиковал президента в X, написав: "Президент говорит, что война в Иране закончится "очень скоро". Сколько раз мы слышали это обещание? И если это означает нападения на два крупных американских города, его не беспокоит цена".

Конгрессмен Скотт Питерс, демократ из Калифорнии, чей округ также охватывает районы Сан-Диего, написал в X: "Сан-Диего — это гордый военный город, где проживает 115 000 отважных военнослужащих действующей службы и их семьи… В этом месяце мы ждём возвращения домой моряков и морских пехотинцев, которые до сих пор месяцами застряли на USS Lincoln из-за безрассудной войны Дональда Трампа в Иране. Америка знает, что Сан-Диего — это не "небольшая цена" за его неспособность решить эту проблему".

На слова Трампа отреагировала также мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, упрекнув президента за его замечания. В соцсети Х она написала: "Президент Соединенных Штатов предложил иностранному правительству напасть на Лос-Анджелес. Его заявления в адрес нашего города опасны и потенциально могут поставить под угрозу нашу безопасность. Роль президента заключается в том, чтобы защищать страну, а не активно угрожать ей и поощрять нападения на жизнь американцев. Перед лицом безответственных угроз, как жители Лос-Анджелеса, мы знаем, как объединиться и защитить наш город".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп заявил 5 октября, что Вашингтон рассмотрит предложение Литвы о создании постоянной американской военной базы на её территории. Такой ответ прозвучал на вопрос литовского журналиста о том, рассмотрит ли Трамп предложение Вильнюса о создании постоянной базы США в стране.