Дональд Трамп

Трамп проиграл дело о клевете на $10 млрд против американского издания: решение суда

Федеральный суд в Майами (США) 31 октября отклонил повторный иск главы Белого дома Дональда Трампа на $10 млрд против газеты The Wall Street Journal. Судья постановил, что президент больше не может подавать этот иск.

Об этом сообщает Bloomberg. Основанием для судебного спора стала статья The Wall Street Journal о неоднозначной открытке, которую Трамп якобы отправил американскому финансисту Джеффри Эпштейну на день рождения.

Президент отрицал, что писал такое поздравление, и обвинил издание в клевете.

Судья Даррин Гейлз отклонил аргумент Трампа о том, что The Wall Street Journal не должна была публиковать открытку после того, как президент отрицал, что писал ее Эпштейну.

Еще в апреле судья отклонил первоначальный иск из-за недостатка доказательств, одновременно разрешив Трампу подать новый с более убедительным обоснованием. В мае президент повторно обратился в суд, однако, по мнению The Wall Street Journal, новая версия иска не устранила прежних недостатков.

Юридическая команда Трампа намерена обжаловать решение. Представитель американского лидера заявил: "Президент Трамп продолжит решительно отстаивать свой масштабный судебный иск против The Wall Street Journal и всех остальных ответчиков".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ФБР опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Среди них были показания женщины, заявлявшей, что Трамп платил ей за интимные услуги, когда ей было 13 лет, а также якобы присутствовал при убийстве ее новорожденного ребенка.

Кроме того, в документах содержался рассказ бывшего водителя лимузина о поездке с Трампом в 1995 году. Мужчина утверждал, что во время телефонного разговора будущий президент США упоминал Эпштейна и говорил об издевательствах над девушкой.

В Министерстве юстиции США назвали эти обвинения "ложными и сенсационными", заявив, что они не имеют надлежащего обоснования. После публикации файлов Трамп призвал ведомство расследовать возможные связи Эпштейна с известными политиками-демократами, в частности с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.