Трамп пообещал по миллиону долларов каждому американцу, который разоблачит фальсификацию на выборах: что известно

Президент США Дональд Трамп 26 октября объявил о намерении выплачивать по $1 млн за сообщения о фальсификациях на выборах, если они приведут к аресту и осуждению причастного лица. Предложение охватывает не только будущее голосование, но и предыдущие выборы в Соединенных Штатах.

Трамп заявил об этом накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает издание USA Today.

"Мы дадим этому человеку миллион долларов", – заявил Трамп, комментируя свое предложение.

Вознаграждение получат те, кто сообщит о нарушениях на выборах, которые приведут к аресту и осуждению виновного.

"Я также собираюсь назначить премию или вознаграждение в размере 1 миллиона долларов – как бы вы это ни называли – каждому, кто сообщит о фальсификации на выборах, которая приведет к аресту и осуждению кого-либо", – заявил президент журналистам.

Также в публикации в Truth Social американский президент отметил, что инициатива будет распространяться на фальсификации, выявленные во время предыдущих выборов, а также на промежуточных выборах 2026 года.

Публикация Трампа. Источник: Скриншот "Truth Social".

Заявление прозвучало на фоне подготовки к промежуточным выборам в США, которые запланированы на 3 ноября 2026 года. На них американцы будут избирать представителей в Конгресс.

Трамп ранее неоднократно заявлял о якобы масштабных фальсификациях на американских выборах, в частности связанных с голосованием по почте. После президентских выборов 2020 года он пытался оспорить свое поражение, ссылаясь на заявления о нарушениях, которые не получили подтверждения в судах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 22 октября, во время выступления перед жителями Айовы Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе снова баллотироваться на пост президента США. В то же время он признал, что Конституция, вероятно, запрещает ему это делать.