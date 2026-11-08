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Трамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"

Лилия Рагуцкая

Дональд Трамп обиделся на вопрос

Президента США Дональда Трампа публично назвали неудачником после эпичного поражения республиканцев. Такую оценку в форме вопроса озвучил журналист британского Sky News.

Трамп обиделся на такую характеристику и прервал общение с представителями СМИ. Об этом говорится в материале британской газеты Metro.

Трамп обиделся на вопрос о "неудачнике"

Президенту США не понравилось, что его назвали неудачником после эпичного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

Оценку Трампу и его политике американцы дали, проголосовав за демократов даже в традиционно "республиканских" штатах.

"Демократическая партия одержала победы в ключевых штатах, таких как Техас, который, как правило, является оплотом "красных" и выбирает кандидата в президенты от Республиканской партии на каждых выборах с 1980 года. Канзас избрал своего первого сенатора-демократа с 1932 года, тогда как Северная Каролина, Южная Каролина и Айова также сменили своих представителей. Более того, избиратели избрали первую женщину-губернатора из числа коренных американцев (Деб Хааланд), первую темнокожую женщину-губернатора (Кейшу Ленс Боттомс), первого сенатора-мусульманина (Абдула Эль-Саида) и первого открыто гомосексуального сенатора США (Криса Паппаса). Теперь демократы контролируют Конгресс до конца президентства Трампа", – пишет газета.

Поэтому в пятницу, 6 ноября, у Белого дома Трамп, стоя под зонтом, отвечал на многочисленные вопросы журналистов – прежде всего о выборах.

Дональд Трамп.

Источник: CNP/Shutterstock

Один из этих вопросов заставил президента США развернуться и уйти, оставив его без ответа.

Это был вопрос представителя Sky News: "Каково это – быть неудачником, господин президент?".

Трамп обиделся.

Источник: CNP/Shutterstock

"В мрачном стиле Трампа он развернулся и ушел, проигнорировав его. Хотя мы знаем, что президент не стесняется выступать перед прессой. Впрочем, именно он хотел полностью лишить доступа в Белый дом ряд ведущих СМИ, что суд признал "вероятно неконституционными" действиями, что позволило журналистам возобновить работу в администрации президента", – отметили в Metro.

t.me/uaobozrevatel/253409

Трамп регулярно взрывается оскорблениями в адрес СМИ

Представителям "опальных" СМИ после их возвращения в Белый дом по решению суда Трамп прежних обид не забыл.

Так, когда Эндрю Файнберг из The Independent несколько недель назад спросил президента США о предложенных планах финансового вознаграждения разоблачителям, которые выявляют мошенничество со стороны правительства, а позже задал ему вопрос о полях для гольфа – Трамп посоветовал ему "быть осторожным" и назвал "больным человеком".

"Что с вами не так? Вы больной человек? Я действительно думаю, что с вами что-то не так", – повысил голос глава государства.

Ранее Трамп также назвал "больным" и "дураком" репортера Reuters Джейкоба Богеджа , когда тот спросил, не устал ли президент США от поездок.

"Можете себе представить – посмотрите на этого дурака, посмотрите на этого парня; он совсем не в форме", – заявил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп предложил должность пресс-секретаря Белого дома главе ассоциации MMA Дэни Уайту.

Источники CNN утверждают, что тот отказался от предложения. В то же время сам Уайт отметил, что планирует прилететь в Вашингтон и встретиться с Трампом в понедельник, а также опубликовал в соцсетях шуточное изображение за трибуной пресс-секретаря с подписью "Перехожу к следующему этапу".

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