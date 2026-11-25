Трамп мог заработать до $15 млн на росте акций NVIDIA после возвращения Хуанга: всплыли громкие подробности

Президент США Дональд Трамп мог заработать в понедельник до 15 млн долларов на акциях Nvidia. После заявления о возвращении на должность уволенного ранее на фоне скандала гендиректора компании Дженсена Хуанга ее акции взлетели примерно на 30%.

Трамп, владеющий до 370 000 акций Nvidia, не скрывал, что "убедил" совет директоров компании вернуть Хуанга после объявления о его отставке. Об этом пишет Financial Times.

Трамп заработал на возвращении Хуанга

По данным Financial Times, Трамп мог получить в этот понедельник "непредвиденную финансовую прибыль" в размере до 15 миллионов долларов – благодаря своему личному вмешательству в историю с отставкой гендиректора Nvidia, когда Трамп добился его возвращения на должность.

"Акции гиганта по производству чипов взлетели более чем на 30% в понедельник после того, как совет директоров объявил, что Хуан вернется к руководству компанией всего через две недели после отставки на фоне скандала, связанного с многочисленными внебрачными связями, включая одну с предполагаемой китайской шпионкой. Трамп, который открыто взял на себя ответственность за возвращение Хуанга, мог лично получить миллионы долларов от дальнейшего роста на Уолл-стрит", – говорится в материале. китайским шпионом.

В Financial Times проанализировали финансовые отчеты Трампа – и пришли к выводу: по состоянию на конец сентября этого года он мог владеть от 32 000 до 370 000 акций Nvidia.

Если с тех пор его активы не изменились, в понедельник инвестиции президента США могли вырасти на сумму от 1,3 до 15 млн долларов.

Последний отчет Трампа от 5 ноября составлен так, что понять, каким количеством акций Nvidia президент владеет сейчас, невозможно.

Интересно, что Трамп не скрывал своей роли в организации возвращения Хуанга во время появления на CNBC в понедельник.

"Я разговаривал с ними (с Nvidia. – Ред.), позвольте мне так сказать... И я убедил их… Я заключил сделку", – сказал тогда Трамп.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг также похвастался изданию Semafor, что президент был "полностью вовлечен" в принятие решения, заявив: "Мы должны защитить наших гениев".

Белый дом не ответил на запрос Financial Times о комментарии.

Что известно о скандале

В начале ноября американская компания Nvidia начала внутреннее расследование связей своего соучредителя и генерального директора Дженсена Хуанга с бизнесвумен Элис Хуанг, которую разведывательные службы США подозревают в шпионаже в пользу Китая. На фоне этих обвинений руководитель компании признался сотрудникам в супружеской измене и сообщил, что совет директоров инициировал независимую проверку обстоятельств этого дела.

Дженсена Хуанга, соосновател... Источник: X Развернуть

По данным СМИ, американские спецслужбы выразили обеспокоенность, что женщина, связанная с облачной компанией Megaspeed, которая является клиентом Nvidia, могла передавать информацию Пекину.

Элис Хуанг более года контактировала с китайской спецслужбой, пока ее компания закупала мощные чипы Nvidia. Часть из них могла нелегально попасть в Китай. О подозрительных связях женщины знали даже в Белом доме, но Дональд Трамп не захотел вмешиваться.

Благодаря роману с Хуангом его любовнице якобы удалось организовать поставки в Китай около 240 тысяч чипов американской компании на общую сумму не менее $7,5 млрд. Среди них были и процессоры, экспорт которых в КНР запрещен американским законодательством.

Через несколько дней, когда к этому скандалу добавились сообщения о других случаях супружеской измены Хуанга (в частности, с подчиненной), – он подал в отставку. И совет директоров компании ее принял.

На этом фоне фондовый рынок США за несколько дней потерял более $700 млрд. Несмотря на то, что Хуанг подал в отставку, котировки акций его компании на премаркете упали на 14% и потянули за собой всю индустрию хай-тек.

И несмотря на вмешательство Трампа, в Nvidia еще несколько дней назад отвергали возможность возвращения Хуанга, свидетельствовали источники некоторых СМИ – вплоть до сенсационного заявления о его восстановлении в должности, сделанного в понедельник.

Как сообщал OBOZ.UA, США более года следили за контактами Элис Хуанг с китайской разведкой на фоне ее романа с CEO Nvidia.

Мы также показывали, как выглядят любовница Хуанга и его жена.