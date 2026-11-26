Блог | Трамп, Кушнер и Виткофф добились успеха на переговорах с РФ – Путин отдает им зарубежные активы "Лукойла"

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Новости из США. Среда, 25 ноября 2026

Трамп, Кушнер и Виткофф добились успеха на своих переговорах с путиным и Дмитриевым – путин отдает им зарубежные активы "лукойла".

Чипгейт – скандал вокруг Дженсена Хуанга, создателя и руководителя компании Nvidia, разгорается с новой силой

В США продолжает расти инфляция

* Трамп, Кушнер и Виткофф добились основной цели, которой добивались всем своим "миротворчеством", "мирными переговорами" с путиным и Дмитриевым. путин согласился продать созданному ими консорциуму зарубежные активы компании "лукойл".

Об этом в среду утром первым сообщило агентство Reuters, которое получило эту информацию из первых рук – от близкого к Трампу американского миллиардера Тодда Боэли, возглавляющего консорциум, созданный Трампом для приобретения зарубежных активов "лукойла".

В этот консорциум вошла DFC – государственная корпорация по финансированию международного развития – правительственное агентство, занимающееся государственными инвестициями США за границей.

Уже много раз приходилось говорить, что Дональда Трампа больше всего интересуют деньги. Деньги в его карманах, карманах членов его семьи и на их банковских счетах.

Добиваясь избрания президентом в 2024 году он ставил перед собой две основные цели.

Во-первых, уйти от ответственности, избежать наказаний по четырем уголовным делам, по одному из которых он к моменту избрания был признан виновным судом присяжных.

Во-вторых, избавившись от уголовной ответственности, обогатиться – в самом буквальном смысле. Конвертировать свою власть в деньги.

Первой цели он добился, победив на выборах. Второй цели он последовательно добивается при помощи сделок, позволяющих конвертировать власть в миллиарды долларов на своих счетах всеми возможными способами. Это игры с криптовалютой. Это продажа монет – "псевдоденег" "Трамп" и "Мелания". Это постоянная торговля акциями и фьючерсами с возможностью влиять на их котировки своими твитами диаметрально противоположного содержания (например, "уничтожу Иран как цивилизацию" и через несколько часов "приказал не наносить удары по Ирану"). Это получение плохо завуалированных взяток в виде пожертвований в его политические фонды от больших американских компаний и их владельцев, которыми оплачиваются те или иные действия с его стороны. Это получение таких же плохо завуалированных взяток от иностранных правительств и аффилированных с ним миллиардеров (например, самолет в подарок от Катара, инвестиции в криптовалютный бизнес его сыновей от миллиардера из Объединенных Арабских Эмиратов).

Это и сделка по приобретению зарубежных активов "лукойла". Чуть больше года назад, в октябре 2025 года, министерство финансов США неожиданно ввело санкции против "лукойла", обязав компанию "лукойл" продать все свои зарубежные активы до 19 ноября 2025 года. Тут же раздались восторженные голоса. В том числе, что вот Байден не решался ввести санкции против "лукойла", а Трамп рассердился на путина, стукнул кулаком по столу и ввел санкции. Однако, те, кто так говорили, не понимали, зачем все это делалось. Уже через несколько дней после объявления о санкциях последовало новое объявление OFAC – офиса по контролю за зарубежными активами министерства финансов США, об отсрочке реального введения санкций против "лукойла". Потом эта отсрочка несколько раз продлевалась, она действует и сейчас.

В чем же был смысл этих "санкций", никогда не вступивших в силу? А в том, чтобы приобрести все зарубежные активы "лукойла", стать их владельцами и затем получать от них прибыль. И в течение всего этого времени, сейчас это очевидно, Виткофф и Кушнер при участии самого Трампа вели с путиным и его эмиссаром Дмитриевым переговоры об этой сделке – о покупке зарубежных активов "лукойла" консорциумом, специально для этого созданным ими. Именно этим они занимались под видом своего "миротворчества".

То, что основной темой, обсуждаемой Виткоффом и Кушнером с Дмитриевым и самим путиным, является приобретение зарубежных активов "лукойла", стало понятно, когда около полутора месяцев назад об этом сообщила в большой статье газета Нью-Йорк Таймс на основе тщательного журналистского расследования.

Зарубежные активы "лукойла" оцениваются примерно в $16 миллиардов, находятся примерно в 40 странах и включает нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Болгарии и Румынии, разветвленную сеть автозаправок (в том числе в США), нефтяные месторождения в Азербайджане, Казахстане и еще 9 государствах (с совокупной добычей около 350 тыс. баррелей нефти в сутки).

Боэли в разговоре с журналистом Reuters отказался раскрыть детали распределения долей между четырьмя участниками созданного им консорциума, в число которых входят американский банк Xtellus Partners, компания Catena Investment Holding из Объединенных Арабских Эмиратов, компания американских государственных инвестиций DFC и, очевидно, холдинга Eldridge, владельцем которой является сам Боэли.

По словам двух осведомленных источников Reuters, еще два партнера – братья Аль-Хайят (сирийско-катарского происхождения) и компания International Holding Company (IHC) из Абу-Даби – на прошлой неделе вышли из состава консорциума. Это связано с тем, что они были "засвечены" публикацией в Нью-Йорк Таймс в первую очередь тем, что там подробно описывались их связи с Кушнером и дочерью Трампа Иванкой и сыновьями Трампа и Виткоффа, их участие в финансировании проектов членов президентской семьи и семьи друга президента.

Если бы они не вышли из проекта, то их участие стало бы предметом расследования в Конгрессе 120-го созыва, который откроет свою первую сессию 3 января 2027 года и в котором демократы будут иметь большинство в обеих палатах.

Как поведал Боэли агентству Reuters, "лукойл" не получит наличные деньги за свои активы. В качестве оплаты консорциум передаст "лукойлу" его собственные акции, приобретенные консорциумом у их западных владельцев, в основном у американских и британских инвестиционных фондов и американских депозитных банков. "лукойл" также на сможет распорядиться полученными акциями непосредственно, поскольку, как сообщил источник Reuters они будут находиться на специальном счету в Объединенных Арабских Эмиратах.

Последнее, честно говоря, меня не убедило. Поскольку насколько будут закрыты эти акции для операций с ними в том банке или фонде в ОАЭ, на котором они будут находиться, неизвестно. Во всяком случае, в статье Reuters об этом ничего не говорится.

Эта сделка должна быть утверждена министерством финансов США. По словам Боэли, ее проверка в OFAC может занять до года.

И в течение всего этого времени зарубежные активы "лукойла" будут продолжать приносить деньги "лукойлу", то есть, попросту говоря путину. А потом путин получит акции, лежащие в банке или фонде в ОАЭ. А Боэли и компания (читай – Трамп) будут получать прибыль.

И что еще важно – в течение всего этого времени путин может быть уверен, что Трамп не будет предпринимать ничего, что принесло бы пользу Украине. А кто-то удивляется и возмущается, что Пентагон не дает разрешение на передачу Украине европейскими странами 60 ракет для PATRIOT. Какие же там ракеты, когда такая сделка на кону.

В эту ситуацию может вмешаться и обязательно вмешается новоизбранный Конгресс 120-го созыва. Поэтому у 47-го президента возникнет много трудностей. И ему еще придется делать по принуждению Конгресса разные вещи, которые ему делать очень не хочется.

Боэли известен не только подношениями в политический фонд Трампа, но и тем, что в 2022 году организовал покупку у Абрамовича лондонской футбольной команды Челси, когда британское правительство ввело против Абрамовича санкции и заставило его продать знаменитый футбольный актив.

* В понедельник в США разгорелся скандал, который кто-то уже называет "чипгейт". Совет директоров компании Nvidia, который две с половиной недели назад собирался расследовать деятельность основателя и CEO (генерального директора) компании Дженсена Хуанга, а две недели назад принял его отставку, единогласно восстановил его в должности.

Это произошло после очень активного и энергичного вмешательства 47-го президента.

Сначала Трамп делал публичные заявления, что он думает, что Хуанг мог бы вернуться к руководству компанией, что Хуанг не сделал ничего плохого, что он был бы не против, если бы Хуанг снова возглавил компанию. Одновременно 47-й отправил вице-президента Вэнса разговаривать с членами совета директоров. А в воскресенье, как оказалось, и это признал сам Трамп в понедельник в телефонном интервью каналу CNBC, 47-й президент сам поговорил с членами совета директоров Nvidia. И в результате совет директоров восстановил Хуанга в должности.

Здесь скандально все.

И наиболее скандально даже не то, что у Хуанга было как минимум три любовницы, одна из которых, как считается, является агентом министерства госбезопасности Китая, а другая входит в руководство компании Nvidia. Такие романы (даже если исключить шпионскую составляющую) – грубое нарушение общепринятой корпоративной этики, поскольку представляют собой очень серьезный конфликт интересов, результатом которого может быть принятие решений не в интересах компании и ее бизнеса, а в интересах романтических подруг.

Наиболее скандальны здесь три вещи.

Первая. В течение долгого времени сам Хуанг лоббировал возможность продавать в Китай чипы произведенные его компанией – параллельные процессоры, действительно лучшие в мире, разработанные под его руководством и используемые в системах искусственного интеллекта, в том числе в соответствующих военных системах. В 2023 году министерство торговли администрации Джо Байдена приняло решение о лицензировании экспорта чипов Nvidia, чем вызвало недовольство Хуанга. Однако, как сейчас очевидно, Nvidia с подачи своего руководителя, продавала эти чипы без всяких ограничений сингапурской компании, основанной его любовницей Элис Хуанг, являющейся, как утверждают американские СМИ со ссылками на осведомленные источники, агентом министерства госбезопасности КНР. Есть у кого-то сомнения в том, что эти чипы в неизвестных на данный момент количествах попадали в Китай?

Можно ли быть уверенными в том, что вместе с чипами в Китай не попали технологические решения, позволяющие самому Китаю наладить производство высокоскоростных параллельных процессоров?

Вторая. Абсолютно беспрецедентное в истории США вмешательство президента в дела частной компании. Как две капли воды похожее на вмешательство путина или Си в дела частных компаний в их странах. Такого в американской истории просто не было – чтобы президент, отложив все дела, определял кто должен руководить частной компанией, оказывая абсолютно сколь беспрецедентное, столь и беспардонное давление на ее совет директоров.

В начале сегодняшнего обзора новостей мы говорили о плохо завуалированных взятках, получаемых президентом и о его операциях на фондовом рынке. Что ж, примем во внимание, что Дженсен Хуанг "пожертвовал" 47-му президенту $26 миллионов – $1 миллион в его инаугурационный фонд и $25 миллионов на безумное строительство безумного "бального зала" возле Белого Дома. Примем также во внимание, что Трамп и члены его семьи по состоянию на август 2026 года владели акциями компании Nvidia на сумму $62 миллиона и несли убытки в связи с тем, что акции значительно потеряли в цене в результате скандала с Хуангом. В понедельник, когда Хуанг был восстановлен в должности, и акции кратковременно взлетели в цене, как подсчитали СМИ, Трамп заработал на этом примерно $15 миллионов.

Третья. Параллельные процессоры компании Nvidia, как было сказано выше, являются основными процессорами, используемыми в системах искусственного интеллекта. В том числе и в системах, которые разрабатываются для нужд безопасности страны – для армии, разведки и контрразведки. Эти процессоры и технологии их производства являются критически важными для национальной безопасности США. Их экспорт, прямой или косвенный, в Китай, являющийся основным геополитическим противником в США, прямо противоречит обеспечению интересов национальной безопасности США.

Очевидно, и это не отрицал в нескольких интервью, директор национальной разведки Клейтон, передовые чипы производства Nvidia, попали в Китай.

Скандальность ситуации в том, что федеральная прокуратура во главе с личным адвокатом Трампа генеральным прокурором Бланшем, не видит здесь ничего предосудительного, ничего не расследует и, по словам Бланша, не собирается расследовать. Министерство торговли во главе с другом Трампа Латником, выдало лицензию на продажу чипов Nvidia на $4 миллиарда той самой сингапурской компании Megaspeed, которая управлялась любовницей Дженсена Хуанга Элис Хуанг, считающейся агентом китайской разведки. При этом Латник является владельцем инвестиционной компании (в настоящее время управляемой его сыновьями), обладающей большим пакетом акций компании Nvidia.

Скандальность и в том, что Трампа дважды предупреждали об опасности происходящего – еще в 2025 году предупреждало ФБР, а весной 2026 года в специальном меморандуме, направленном президенту, госсекретарь Рубио. 47-й президент предупреждения игнорировал.

Происходящее возмутило даже многих республиканских законодателей. И в еще действующем Конгрессе 119-го созыва с его республиканским большинством собираются начать расследование. Понятно, что нынешний Конгресс, находящийся на "сессии хромой утки" и заканчивающий свою работу 3 января, вряд ли что-то успеет выяснить. Но в Конгрессе 120-го созыва "чипгейт", вопиющий коррупционно-шпионский скандал, несомненно станет предметом тщательного расследования.

* Инфляция в США выросла в октябре по сравнению с сентябрем на 0.1% и составила в октябре 3.8%. Президент же объявил о планах ввести очередные таможенные тарифы на импорт из стран, являющихся основными поставщиками товаров в США. Если план будет осуществлен, это вызовет дальнейший рост инфляции. Правда, новый Конгресс сможет подобные решения президента заблокировать, если соберет достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето Трампа.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 787 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.