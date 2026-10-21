Трамп хочет выдворить журналистов из зала для брифингов в Белом доме и обустроить там крытый бассейн – NYT

Президент США Дональд Трамп высказал идею удалить журналистов из Белого дома, а на месте зала для пресс-конференций обустроить крытый бассейн. Такое мнение он высказывает не впервые и даже поручал бывшей пресс-секретарю Каролине Ливитт перенести работу СМИ из этого зала.

Ранее в этом зале уже был бассейн, его обустроил президент США Франклин Рузвельт. Об этом сообщило издание The New York Times.

Что известно

Речь идет об идее Трампа переместить журналистов из зала для брифингов имени Джеймса С. Брэди. Издание отметило, что такую идею Трамп высказал в конце августа тогдашней пресс-секретарю Каролине Ливитт во время одной из их последних встреч в Овальном кабинете. Он предложил ей идею выселить журналистов из зала для брифингов и заявил, что это станет "её последним наследием".

Однако его предложение так и не было реализовано, и пресс-секретарь официально ушла с должности 27 августа.

Трамп сказал помощникам, что на месте зала для брифингов хотел бы восстановить крытый бассейн, который президент Франклин Д. Рузвельт обустроил в 1933 году для лечения ног, поражённых полиомиелитом. Позже президент Ричард Никсон обустроил там место для работы СМИ.

Эту идею Трамп уже поднимал и раньше, ещё во время своего первого срока, и никогда полностью от неё не отказывался. Издание отметило, что всё больше людей в его окружении поддерживают эту идею. Однако некоторые из его окружения считают такой шаг последней эскалацией в серии мер против новостных СМИ, которые уже зашли дальше, чем большинство из них ожидали.

27 сентября Трамп поделился в своей социальной сети Truth Social несколькими фотографиями, на которых запечатлена комната для брифингов в её нынешнем виде, с подписью "фейковые новости", а также ещё одним изображением помещения, переосмысленного как позолоченный бассейн, с подписью "бассейн Рузвельта".

Что предшествовало

Так, напомним, 18 сентября Трамп заявил, что отныне запрещает CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом, обвинив эти СМИ в распространении, по его словам, "фейковых новостей". Он также пригрозил аналогичными ограничениями другим СМИ. По его словам, причиной такого решения стало якобы постоянное распространение этими СМИ ложной информации. Трамп также заявил, что позже объявит названия других СМИ, на которые распространится запрет.

В знак солидарности другие телевизионные сети США — FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News — объявили бойкот и отказались освещать мероприятия с участием Трампа. Телеканалы выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации только потому, что не согласна с её репортажами.

Параллельно CNN, MS NOW и Politico подали в суд на администрацию Трампа. СМИ потребовали восстановить доступ своих журналистов в Белый дом и заявляют о нарушении Первой поправки к Конституции США.

Истцы утверждали, что их пропуска были аннулированы без надлежащей процедуры из-за редакционных материалов, которые не понравились президенту. В совместном заявлении три СМИ подчеркнули, что правительство не вправе определять, о чём именно пресса должна сообщать или публиковать.

Также Белый дом запустил на своем YouTube-канале Trump TV круглосуточную трансляцию позитивных новостей, заявлений и выступлений президента США Дональда Трампа. Это произошло на фоне запрета на допуск независимых журналистов к освещению правительственных мероприятий.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Дональд Трамп вновь усилил давление на Украину, требуя изменения подхода Киева к переговорам с Россией. По оценке эксперта Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайса, американский президент может пытаться добиться политического урегулирования до декабря 2026 года, когда должен состояться саммит лидеров "Группы двадцати" в Майами, куда он пригласил российского диктатора Путина.