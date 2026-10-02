The Telegraph раскрыла личность организатора атаки на аэропорт Лейпцига: громкие подробности

Издание The Telegraph раскрыло личность мужчины, который был организатором дроновой атаки в аэропорту Лейпцига в Германии. По их данным, это российский байкер Олег Левушкин, который имел связи с российским ГРУ.

Об этом сообщило издание The Telegraph. Следователи обнаружили сходство между доказательствами этого преступления и другими попытками российских диверсий в Польше, Литве и Германии.

Что известно

По данным немецкой разведки, он прибыл в Германию через Турцию для подготовки атаки на аэропорт в Лейпциге.

В аэропорту Берлина Левушкин арендовал автомобиль и в течение следующих дней ездил на нем к нескольким вероятным тайникам с оружием.

По данным собеседника издания в немецких органах безопасности, взрывчатка, использованная для диверсии – а это 1,8 кг семтекса – могла быть перевезена в Германию через Болгарию и Сербию, спрятанная в полостях грузовиков.

Отмечается, что сначала Левушкин якобы проводил разведку в аэропорту Лейпцига 31 июля. Через пять дней произошла атака беспилотником, начиненным взрывчаткой: он врезался в крыло припаркованного украинского грузового самолета Ан-124, прежде чем упасть на взлетную полосу.

Немецкие власти подозревают, что Левушкин организовал подготовку взрывчатки, а саму атаку должен был осуществить белорусский посредник Андрей Каршаков, которого чиновники назвали "агентом одноразового использования".

В отчете немецкой разведки говорится, что Левушкину якобы было "поручено подготовить средства для совершения преступления до его фактического совершения".

Издание отмечает, что доказательства этого преступления показывают поразительное сходство между нападением в Лейпциге и сорванным российским диверсионным планом с использованием беспилотников и взрывчатки против целей в Польше, Литве и Германии.

Сообщается также о связях Левушкина с полковником ГРУ Денисом Смоляниновым, с которым они, как утверждается, познакомились в 2007 году.

Издание со ссылкой на отчет литовской разведки отмечает, что Смолянинов специализируется на психологических операциях и связан с тайными диверсионными кампаниями, организованными в Европе с помощью социальной сети Telegram.

"Теракт в Лейпциге связывают с деструктивной группой ГРУ, подразделением 29155, которое, по словам представителей немецкой разведки, является главной движущей силой этих операций, организованных Кремлем", – говорится в материале.

Немецкие спецслужбы считают, что Россия хочет, чтобы европейцы стали воспринимать свою поддержку Украины как рискованную, надеясь , что это повлияет на общественную дискуссию и подорвет поддержку Киева.

По словам высокопоставленного чиновника немецкой разведки, Германия все больше становится "театром операций" для российских разведывательных служб.

"То, что раньше было единичными случаями, теперь мы наблюдаем в широких масштабах", – отметили они.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что неудачный взрыв в Лейпциге помог следователям получить доказательства, которые могут связывать инцидент с более широкой кампанией российских диверсий в Европе.