Температура поднималась до 50 °C: для атаки на холодильники по всей Европе использовали инфраструктуру российских хакеров
Холодильная витрина с разным...
Источник: Pham Huynh Tuan Vy/Pexels
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В супермаркетах семи европейских стран вышли из строя холодильники и морозильные камеры в результате кибератак. В некоторых случаях злоумышленники дистанционно повышали температуру оборудования до 50 °C, из-за чего продукты могли испортиться. Для проведения атак использовали IT-инфраструктуру, которая ранее использовалась российскими хакерами.
Об этом сообщает The Guardian. Специалисты британской компании по кибербезопасности Lupovis зафиксировали сотни попыток атак на холодильное оборудование. При этом эксперты отмечают, что в настоящее время нет достаточных доказательств для установления конкретных исполнителей.
Какие страны пострадали от кибератаки
Под удар попали холодильники в магазинах Carrefour, Intermarché и IKEA в Бельгии, Coop и ICA в Швеции, Delhaize в Люксембурге, Kesko в Финляндии, SuperValu в Ирландии, а также в торговых заведениях Эстонии.
Это уже вторая волна подобных инцидентов за последние недели. Предыдущая атака произошла в ночь с 11 на 12 октября во Франции, где из-за дистанционного вмешательства в работу холодильного оборудования супермаркетам пришлось утилизировать значительное количество продуктов.
Европейская комиссия осудила эти действия, назвав их преднамеренной попыткой нарушить работу цепочек поставок продовольствия и подорвать доверие потребителей.
Что известно о возможной причастности России
По данным Lupovis, для изучения атак специалисты создали специальные онлайн-ловушки, имитировавшие настоящие контроллеры холодильного оборудования Danfoss. В период с 20 по 30 октября они сфиксировали 256 попыток атак с 91 источника.
Руководитель компании Ксавье Беллекенс сообщил, что злоумышленники использовали инфраструктуру с так называемым "пуленепробиваемым" хостингом, которую ранее применяли российские хакерские группировки для разведывательной деятельности. В то же время он отметил, что пока не может установить конкретную группу, стоящую за атаками.
Другие специалисты также призывают не делать преждевременных выводов. В частности, директор направления кибербезопасности Королевского объединенного института оборонных исследований Джеймс Салливан подчеркнул, что сейчас нельзя исключать ни одну из версий – от причастности государственных структур до действий отдельных хакеров.
К осторожности в оценках призвала и Еврокомиссия. Ее представитель Томас Ренье, отвечая на вопрос о возможной причастности России, отказался называть вероятных виновников, сославшись на расследование национальных органов.
Как хакерам удалось вывести холодильники из строя
Системы управления коммерческими холодильниками подключены к интернету, что делает их потенциально уязвимыми для дистанционного вмешательства. В отличие от компьютеров и смартфонов, программное обеспечение такого оборудования может долгое время оставаться без обновлений безопасности.
Одна из причин этого заключается в том, что установка обновлений может потребовать временного отключения оборудования. Для супермаркетов это создает дополнительные трудности, поскольку холодильные установки должны работать непрерывно.
Защитить оборудование от подобных атак можно, в частности, своевременно обновляя программное обеспечение и устраняя уязвимости. По данным The Guardian, после первой атаки во Франции некоторые компании уже начали принимать такие меры.
Напомним, в Польше хакеры взломали медицинскую базу данных, в которой хранилась информация почти о 19 миллионах пользователей. В результате кибератаки персональные данные граждан оказались под угрозой.
Как писал OBOZ.UA, в конце октября 2026 года хакеры атаковали электронную почту премьер-министра Италии Джорджи Мелони и компьютерную систему итальянского парламента. Инцидент стал очередным случаем кибератак на государственные учреждения европейских стран.
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